La síndrome del «treballador cremat» va en augment i s’accentua a l’estiu

Qui no ha sentit mai que «treballar és salut?» No obstant això, moltes vegades sembla més aviat el contrari. Fa unes setmanes, una sentència judicial reconeixia la incapacitat permanent absoluta a una treballadora de l’aeroport de Gran Canària que patia de la síndrome del treballador cremat o burnout.

La dona de 56 anys, que va treballar més de 35 anys com a agent a aquest aeroport, vivia una situació d’estrès laboral crònic per la qual va acabar sent diagnosticada amb aquesta condició, considerada una malaltia professional per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) des del 2022.

Aquest no és, ni de bon tros, un cas excepcional. Al contrari, cada vegada és més habitual trobar treballadors esgotats i desmotivats. De fet, el 36% de la població activa a Espanya declara sentir-se aclaparada diàriament a la feina, segons una enquesta de Gallup. Espanya es posiciona així al lloc 22 dels països amb més estrès laboral d’Europa.

Segons Carlos Montes, psicòleg i professor de Psicologia del Treball i de les Organitzacions a Universitat de Santiago de Compostel·la (USC), si bé no hi ha dades fiables que documentin la prevalença i el desenvolupament del desgast professional en els darrers anys, ja són diversos els estudis i informes que suggereixen un augment en la seva incidència, una tendència que sembla estar relacionada amb els canvis que s’han produït a l’entorn laboral i social.

Pitjor a l’estiu

Aquest cansament crònic s’agreuja més en els mesos d’estiu per als treballadors que segueixen al lloc de feina.«L’estrès es pot incrementar a aquesta època per diversos factors, com la substitució dels companys que gaudeixen de les vacances, l’augment de la càrrega de treball per complir terminis abans de les vacances pròpies o la pressió per compaginar la feina amb els plans personals», afirma Montes.

Per altra banda, les temperatures de l’estiu també poden provocar fatiga, especialment en entorns de treball sense una adequada ventilació o sistemes de climatització, o les dificultats per descansar a la nit.

Planificar el temps, fomentar un entorn de treball saludable, establir prioritats, descansar de forma adequada, portar una dieta equilibrada, fer una mica d’exercici i la desconnexió digital són algunes de les estratègies per gestionar aquesta frustració i sensació de desgast.

El president del Col·legi de la Psicologia de Girona, Àngel Guirado, corrobora que hi ha un gruix important de treballadors que pateixen aquesta síndrome per situacions laborals complicades. «És important saber autoregular la gestió de la feina malgrat la pressió laboral». Malgrat tot, matisa que no sempre és fàcil, ja que es produeixen excessos de feina temporals, sobretot a l’estiu en zones turístiques. «Els cossos de seguretat, sanitaris o treballadors de l’oci i la restauració, per exemple, tenen un pic de feina important i adaptar-se a aquest nou ritme suposa una càrrega psicològica; també costa treballar a les feines a l’aire lliure, degut a les altes temperatures».

Sigui com sigui, encara que es facin vacances, hi ha treballadors que quan tornen a treballar se senten igual o més cremats, «això vol dir que no estan bé en el seu entorn laboral».

Guirado lamenta que en moltes empreses falta tracte humà i insta els directius i la patronal a interessar-se més per la salut emocional dels treballadors i buscar-hi remei en comptes d’acomiadar-los per baix rendiment, inclús en alguns casos, «farien falta psicòlegs per tal d’ajudar a regular aquestes emocions», conclou.

Establir límits i fer petits descansos

El burnout no apareix de sobte, sinó que és un desgast gradual i la seva prevenció exigeix la col·laboració entre empresa i treballadors. Segons Carlos Montes, a través de pràctiques d’organitzacions sostenibles, sistemes de suport i pràctiques d’autocura personal. «Hem d’intentar evitar-ho perquè afecta tant la salut personal com a l’entorn laboral», postil·la José Manuel Campal, que afegeix que també té conseqüències a l’entorn familia. Segonss Campal, per minimitzar riscos, és important una organització i planificació realista del treball, que tingui en compte els recursos reduïts en el període estival.

«Per aquest motiu, és molt important que hi hagi una reunió prevacacional amb tot l’equip perquè tot quedi ben delimitat a quants terminis i suports necessaris», explica. Els treballadors, per la seva banda, han d’establir límits. Això implica fer descansos regulars, prioritzar les tasques i aprendre a dir no quan sigui necessari, així com desenvolupar hàbits saludables. A més, és essencial fomentar relacions de suport tant dins com fora de la feina.

