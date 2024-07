Llancen un autotest de VIH gratuït a domicili que ofereix resultats en 20 minuts

Un 48,6% dels nous diagnòstics de VIH a Espanya el 2023 van ser tardans i un 7,5% de les persones amb la malaltia no sap que té aquesta infecció. El Ministeri de Sanitat i Cesida, la Coordinadora Estatal de VIH i sida, han engegat un nou servei d’autodiagnòstic gratuït de VIH a domicili. L’objectiu és facilitar l’accés a la detecció del VIH, permetent a qualsevol persona fer-se un test, de manera confidencial, en el lloc i el moment que prefereixi. El procés per obtenir-lo és fàcil i senzill, assenyala Sanitat.

Un cop s’accedeix a la pàgina web del programa "enVIHos", la persona interessada ha de respondre a un qüestionari anònim senzill, on es recull informació per comprendre la motivació per fer-se la prova a través d’aquesta plataforma, i posteriorment, cal indicar un domicili on es vol rebre-la. A continuació, una de les farmàcies col·laboradores farà l’enviament de la prova a l’adreça indicada en un període d’entre 3 i 5 dies.

Un cop es rep la prova, l’usuari compta amb els recursos de Cesida, que, a través d’una targeta informativa inclosa en l’enviament de l’autotest, explica què cal fer en cas de reactivitat de la prova i com es pot sol·licitar assistència i rebre acompanyament per part de les entitats durant tot aquest procés.

La prova consisteix en un paquet d’autodiagnòstic dissenyat per detectar la presència del VIH sense necessitat de coneixements sanitaris previs. Pot ser de dos tipus. El primer és una prova de saliva: es recull una mostra de fluid oral. El segon, una prova de punció: es recull una mostra de sang. Ambdues proves proporcionen resultats en només 20 minuts. Els usuaris han de seguir les instruccions i recomanacions específiques incloses en el producte per assegurar la precisió dels resultats.

Per garantir que tothom tingui accés a l’autotest, s’ha establert un límit de quatre proves gratuïtes per persona a l’any. La iniciativa, explica el Ministeri de Sanitat, busca eliminar les barreres d’accés a les proves del VIH en àrees sense recursos comunitaris, facilitant el diagnòstic ràpid i promovent la salut pública.

Oficines de farmàcia

La coordinació del conveni depèn de la Divisió de Control de VIH, ITS, hepatitis virals i tuberculosi del ministeri, que actua d’enllaç entre les empreses fabricants de productes d’autodiagnòstic, les empreses distribuïdores i les oficines de farmàcia.

El departament que dirigeix Mónica García espera que, després dels bons resultats derivats de l’execució del conveni, es pugui prorrogar fins a finals del 2026 i estendre la col·laboració a diferents farmàcies per tot el territori espanyol per tal de disminuir la fracció no diagnosticada del VIH a menys del 5%.