El remei casolà per acabar amb l'insomni

L'insomni és un problema cada vegada més freqüent: l'estrès diari, les preocupacions, etc. provoquen que, quan arriba l'hora de dormir, el nostre cap no vulgui parar. I és que, el moment en el qual parem motors, el nostre cervell assimila tot el que ha passat i ho intenta solucionar; però no és el moment.

Així doncs, passar nits sense poder dormir pot ser un martiri i més quan la cosa es prolonga en el temps. Aquesta circumstància pot produir greus problemes de salut si no s'atura a temps. Descobreix com solucionar-ho de forma natural.

Hi ha un munt de trucs que ens poden servir per agafar el son, però, si ja els has provat tots i no has aconseguit els resultats que esperaves, aquí tens el secret definitiu. La clau és utilitzar una llimona, una fruita amb propietats relaxants que poden ajudar a dormir gràcies al mètode de l'aromateràpia.

El truc de la llimona

El que has de fer és partir una llimona en quatre trossos i després col·locar-los tan a prop com sigui possible del llit fins que ens arribi la seva aroma. L'aroma de la llimona a més millorarà la qualitat de l'aire i mantindrà allunyats els mosquits. L'aroma de la llimona també ens pot desfer de l'estrès acumulat.

La llimona utilitzada es pot mantenir durant dos o tres dies o, fins i tot, cinc si vols aprofitar-la bé.