Vint escoles de l'Alt Empordà combaten l’edatisme a través del teatre

L’espectacle de sensibilització contra l’edatisme @GRANSinfluencers ha posat punt final a la seva ruta per més de vint escoles de l’Alt Empordà. Sant Climent Sescebes, Cistella, L’Armentera, Navata i el Sant Pau de Figueres han estat els últims destins d’aquesta obra teatral que vol combatre l’edatisme posant el focus en la sensibilització i el benestar de la gent gran.

Mestres i alumnes i la conductora de l’espectacle Bel Bellbehí. / Empordà

La iniciativa sorgida arran de la Taula comarcal pels Drets de la Gent Gran, ha donat com a fruit una obra teatral conduïda per Bel Bellvehí i amb la participació d’una vintena d’estudiants de l’institut Ramon Muntaner de Figueres. Des de l’institut «donem les gràcies a tota la comunitat educativa pels seus aplaudiments. Actuar davant d’un públic de 5 a 99 anys és un autèntic privilegi. Ha estat un èxit. Durant aquestes representacions hem pogut gaudir de les riqueses pedagògiques del teatre: despertar la creativitat, millorar l’oratòria, fomentar l’empatia, exercitar la memòria, adquirir nous coneixements, desenvolupar la capacitat d’improvisació, dominar l’espai i moltes altres habilitats comunicatives» explica la professora Mercè Martí que ha acompanyat els alumnes en el projecte: «Ha estat una experiència que sempre guardarem en el record». Des del centre estan convençuts que el missatge ha arribat a tots els racons on han actuat: «La vellesa és una etapa més en la roda de la vida; una etapa plena de saviesa per compartir amb plenitud i intensitat».

Etapa de saviesa

Durant tot el curs l’alumnat de l’Institut Ramon Muntaner voluntàriament ha representat un reguitzell d’històries entranyables, properes i sobretot melancòliques. La trama de cadascuna d’aquestes sempre ha estat protagonitzada per gent d’avançada edat. «Amb aquestes hem rememorat bons moments amb els avis i àvies, han reflexionat de com es poden arribar a sentir quan ens en distanciem i també hem reviscut bons moments que hem passat al seu costat», destaquen des del centre del Far d’Empordà, una de les escoles que ha rebut l’espectacle.