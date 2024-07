Aquest diumenge neix la primera cursa solidària de Grup Iris al Port de la Selva

Aquest diumenge 7 de juliol a les deu del matí tindrà lloc la primera edició de la Cursa de la Dona al Port de la Selva. Aquest esdeveniment 100% benèfic destinarà la recaptació íntegra al Grup Iris, associació dedicada a oferir teràpies a persones afectades per càncer de mama.

En resposta a l’increment de persones que requereixen suport a causa del càncer de mama, el Grup Iris ha vist la necessitat d’incrementar els seus recursos econòmics per a continuar brindant les teràpies necessàries. Per això, l’empresa A·E, Activitats i Esdeveniments, especialitzada a organitzar esdeveniments esportius, culturals i benèfics, ha pres la iniciativa d’organitzar aquesta carrera en el magnífic entorn del Port de la Selva.

Gaudir de la jornada completa

Els participants podran gaudir del paisatge pintoresc i diversos avantatges que els permetran gaudir la resta del dia al municipi. L’organització compartirà més detalls sobre l’esdeveniment a través de les xarxes socials en els propers dies.

Els dies 4 i 5 de juliol, des de les 9 del matí a les 8 del vespre, tindrà obert al Grup Iris, gràcies al voluntariat, "que és la màgia del Grup Iris, on es farà el repartiment de samarretes", segons expliquen des del grup.

Lídia Albert, presidenta del Grup Iris, recorda que "com ja som tots molt conscients, el Grup Iris viu gràcies a les donacions, i és per això que sorgeix aquesta iniciativa". L’associació ha passat un any complicat a causa de l’augment de persones afectades per càncer de mama, amb una mitjana d’edat més jove del que es veia fins ara, fet que preocupa molt. Aquest increment ha augmentat les despeses relacionades amb les teràpies ofertes, i la cursa suposa una injecció essencial per a la seva supervivència.

Donatiu, deu euros

Albert explica que el grup ha estat uns anys amb una" economia bona", però ara "es nota l’increment de teràpies que oferim, sumat a l’increment de persones afectades. He posat unes expectatives realistes, amb unes 600 bosses preparades i unes 500 samarretes, solucionable en cas que ens desbordés la demanda. El donatiu de la inscripció, que costa deu euros, és totalment benèfic i va íntegrament per al Grup Iris, per les persones afectades de càncer de mama, familiars i investigació".

La inscripció a la cursa es fa a través del Grup Iris, que col·labora estretament amb l’organització. Tot el muntatge, incloent-hi el circuit, el voluntariat, les sessions de zumba, compta amb la col·laboració solidària de l’Ajuntament del Port de la Selva. Albert destaca: "Ens afoga la burocràcia de justificació de subvencions, però en aquest cas ens ho han posat tot molt fàcil i estem molt agraïdes per les seves ganes d’involucrar-se".

Circuit inclusiu

Les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web del Grup Iris. En aquesta cursa, la participació és oberta tant per a homes com per a dones, a decisió de l’empresa que ha liderat la iniciativa, i el format permet caminar, córrer o anar en cadira de rodes, ja que és un circuit inclusiu i no competitiu. Les activitats començaran amb una sessió de zumba a les 9 del matí, i se’n farà una altra a la tornada."Amb una mica de sort, aquesta cursa es podrà repetir aquesta iniciativa els anys vinents. Tot i que no serà una cursa de la mida de la de Figueres, aquestes injeccions de fons seran considerables i ajudaran a passar l’any", recalca Albert.