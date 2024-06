Optipunt innova en la salut visual escolar

En un esforç per millorar la salut visual dels estudiants i facilitar l’accés a serveis òptics de qualitat, Optipunt ha llançat una sèrie d’iniciatives innovadores. Aquestes inclouen un enfocament integral en la salut visual escolar, la implementació de tecnologia avançada amb WIVI Vision, i el desenvolupament d’una aplicació mòbil per a millorar l’experiència del pacient.

Optipunt s’ha compromès a abordar la salut visual escolar, conscient de la importància d’una bona visió per al rendiment acadèmic i el benestar general dels estudiants. La clínica ofereix revisions visuals completes dissenyades específicament per a nens i adolescents, assegurant que qualsevol problema visual sigui detectat i tractat a temps. A més, proporcionen programes educatius tant per a estudiants com per a pares i professors, emfatitzant la importància d’hàbits visuals saludables i l’ús adequat de dispositius digitals.

Està comprovat que els problemes visuals no diagnosticats poden afectar significativament el rendiment acadèmic. Optipunt ha desenvolupat estratègies específiques per a identificar i tractar condicions com la miopia, hipermetropia i l’astigmatisme, que són comuns en edats escolars. Aquestes accions no sols milloren la qualitat de vida dels estudiants, sinó que també potencien la seva capacitat per a aprendre i desenvolupar-se plenament.

En la seva cerca constant per millorar, Optipunt ha integrat la tecnologia WIVI Vision en les seves pràctiques. Aquesta innovadora eina permet avaluar i entrenar les habilitats visuals dels pacients mitjançant jocs interactius i realitat augmentada. L’eina ofereix una avaluació detallada i precisa, ajudant a personalitzar els tractaments segons les necessitats individuals de cada pacient.

WIVI Vision facilita els diagnòstics, que són més ràpids i precisos i també converteix la teràpia visual en una experiència divertida i atractiva per als nens. Això augmenta significativament l’adherència al tractament i millora els resultats a llarg termini. La tecnologia permet fer un seguiment del progrés dels pacients en temps real, ajustant les teràpies segons sigui necessari i garantint així un tractament efectiu i personalitzat.

Aplicació mòbil

Per a complementar els seus serveis Optipunt ha llançat una aplicació mòbil dissenyada per a millorar la interacció amb els pacients i simplificar l’accés als seus serveis. L’aplicació Òptica Optipunt permet als usuaris concertar cites, rebre recordatoris, accedir als seus historials mèdics i obtenir recomanacions personalitzades sobre la cura de la seva salut visual.

Està dissenyada pensant en la comoditat de l’usuari. Amb una interfície amigable i fàcil d’usar, els pacients poden gestionar les seves cites i consultes des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. A més, proporciona recursos educatius sobre salut visual, ajudant els usuaris a mantenir-se informats i prendre decisions més encertades sobre la seva cura ocular.

Optipunt es destaca com un líder en la cura de la salut visual gràcies al seu enfocament integral que combina educació, innovació tecnològica i accessibilitat. Amb el seu compromís cap a la salut visual escolar, la implementació de tecnologies avançades com WIVI Vision i el llançament de l’aplicació, la clínica no sols millora la qualitat de vida dels seus pacients, sinó que també estableix un nou estàndard en l’atenció òptica.