Ortodòncia per a mantenir les dents joves i sanes

Un somriure ben alineat, amb totes les dents correctament conservades transmet salut no únicament de la boca. El nostre subconscient rep un missatge que va més enllà, ens diu que tenim cura de nosaltres en un sentit més ampli. Explica el nostre estil de vida, que tenim una alimentació equilibrada, bona higiene, que pensem en el nostre benestar, és a dir, que ens ocupem en estar bé.

Abans del tractament am b ortodòncia. / CRISTINA TALLÓ

Un somriure harmònic ens augmenta l’autoestima perquè ens ajuda a confiar en nosaltres, a sentir-nos més positius i amb més seguretat. Ens convida a riure més i a gaudir i ajuda a la comunicació amb les altres persones.

Quan aconseguim aquesta harmonia, les dents tenen el seu funcionament més òptim, la màxima eficiència masticatòria. Podrem aixafar i triturar correctament els aliments i preparar-los amb la saliva per a ser empassats i després digerits fàcilment. Una masticació lenta i conscient on els aliments es trituren fins a una consistència líquida, i on queden diluïts amb saliva millora les digestions i l’absorció dels aliments.

També les dents i l’os que les envolta es conserven millor quan hi ha una alineació dental correcta.

Quan no encaixen bé, les dents es desgasten acceleradament i perden la forma original. S’acostumen a veure alteracions en les proporcions dentals, superfícies molt polides que coincideixen en ser els plans on es mastega més. Aleshores, en alinear les dents, es veuen les puntes de les dents irregulars, i si volem que quedin boniques i funcionals haurem de recuperar l’anatomia i l’harmonia de les proporcions reconstruint de la manera més conservadora possible.

Si el tractament es fa a l’adolescència en molts pocs casos es necessitaran aquests tipus de restauracions ja que no hi ha hagut temps de que es produeixin els desgasts.

Per altra banda, si els punts de contacte no són els adequats la dificultat per a rentar-se les dents amb màxima eficiència augmenta i el manteniment de la higiene de les genives acostuma a ser insuficient. Això provoca que hi hagi una quantitat de placa bacteriana augmentada que acostuma a provocar en primer lloc inflamació de les genives, i si aquesta persisteix acaba portant a una pèrdua permanent i irreversible de l’os que envolta les dents.