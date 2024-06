Com interpretem els pensaments i el seu efecte en nosaltres

La depressió és un estat, per mala sort, cada vegada més comú en la nostra societat. El ritme de vida i el no saber gestionar les emocions i expectatives ens pot provocar sentiments negatius.

Helena Esparraguera, psicòloga de Tàndem Psicòlegs, explica que segons el psiquiatre Aaron Beck la depressió es produeix per una «triada cognitiva negativa». Aquest és un mapa mental que relaciona tres conceptes: la visió negativa sobre el món ens genera una visió negativa sobre el futur i això ens crea una visió negativa sobre nosaltres mateixos. Aquests esquemes fan que filtrem els estímuls que rebem i centrem la nostra atenció amb la informació que és congruent amb el que nosaltres pensem. «Se t’acut alguna cosa i vas buscant evidencies que et reafirmin la teva manera de pensar», aclareix Esparraguera. I afegeix que «les persones que pateixen depressió tenen un esquema mental que inclou sentiments de pèrdua, separació, fracàs, inutilitat. Això fa que tinguin un biaix sistemàtic en la manera de processar els estímuls. Es concentren en el que confirma el seu estat depressiu».

Així mateix, el terapeuta Albert Ellis explica que els pensaments provoquen emocions que porten a desenvolupar unes conductes. «Tenim aproximadament uns 60.000 pensaments al dia que ens generen emocions i en fem unes interpretacions, i un percentatge molt alt d’aquestes no s’ajusten a la realitat», explica Esparraguera. Si ens diuen alguna cosa ho interpretem de manera X, per exemple com una crítica cap a nosaltres, però probablement no és així «i a més, no ho podem saber». Per això, Esparraguera assenyala que la teràpia ens pot ajudar a agafar distància i perspectiva.