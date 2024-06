El mestre espiritual Satyaprem torna a visitar l'Empordà

El mestre espiritual Satyaprem torna a visitar Catalunya i novament l'Empordà, al mas Vivent de Vilamaniscle on té previst oferir, entre el 28 i 30 de juny, un Santsang obert, és a dir, una meditació en grup i l'anomenada Experiència Zero, un intensiu d’auto-indagació i atenció plena per aprofundir en un mateix i experimentar una veritable pacificació del cos i la ment. Satyaprem conduirà als participants en un viatge per anar descobrint i desemmascarant creences i condicionaments, fins arribar al 'punt zero'; permetent que aflori de forma amorosa i relaxada la naturalesa essencial de cadascun. Per participar, cal inscriure's al web satyaprem.es.

El mestre Satyaprem, d'origen brasiler, va estudiar periodisme, es va dedicar a la fotografia, pintura i poesia. A principis dels anys 80 va tenir el seu primer contacte amb el Mestre Osho, de qui va rebre el nom ­Satyaprem. Per uns vint anys, va estar dedicat a la feina amb ­teràpia i meditació, actuant com a part de l'equip de terapeutes de l'Osho Multiversity International. El 2000, la via de la teràpia va ­cessar, quan li va ser revelat definitivament la fi de la recerca, allò que els savis anomenen Il·luminació. Des de llavors, Satyaprem invoca el despertar de les persones cap a la seva naturalesa original a través de trobades i recessos.

D'altra banda, fa poques setmanes, es fer una projecció privada del documental Invisible als cinemes Truffaut de Girona. Aquest treball, dirigit per David Giménez, traça una ruta intercultural, capturant les interaccions provocadores de Satyaprem amb diferents individus del Brasil, l’Amèrica del Sud, els Estats Units i Europa. Però no només es registren les trobades i confrontacions existencials, sinó també la revolució interna a la qual se sotmet el director a mesura que s'implica en l'exploració de la seva pròpia identitat. Com a curiositat, David Giménez es va trobar amb amb Satyaprem a Figueres i és, a partir d'aquesta trobarda, que aquest inicia un pelegrinatge per diversos països, impulsat per una pregunta inquietant: “Si estàs veient el món a través del visor de la teva càmera, qui veu el món amb els teus ulls?