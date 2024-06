"Encara hi ha gent que només es posa crema solar si va a la platja"

L’exposició al sol és el factor que més predisposa a patir tots els tipus de càncer de pell, encara que en el cas del melanoma també hi pot haver una predisposició genètica.

La pell està exposada a tots els factors externs i actua com a barrera i protecció. Els rajos ultraviolats procedents de la radiació solar tenen la capacitat d’alterar les cèl·lules de la pell i transformar-les en canceroses. Hi ha una correlació entre el grau d’exposició als rajos ultraviolats i la probabilitat de patir un càncer. Així mateix, les persones amb la pell més clara tenen més predisposició que les que es bronzegen bé després d’una exposició al sol.

Dijous, amb motiu del Dia europeu de la prevenció contra el càncer de pell, experts van fer incís a una adequada protecció contra la radiació solar, ja que la prevenció i el diagnòstic precoç són ·«claus» per a un millor pronòstic. Segons exposa el Departament de Salut, més del 80% dels casos es podrien prevenir si s’evitessin l’exposició intensa al sol i les cremades solars, especialment durant la infància i l’adolescència.

"Degut al canvi climàtic, fa molta més calor i el sol incideix més, és per això que ara ja es recomana una protecció durant tot l'any"

Això s’aconsegueix limitant l’exposició directa a pocs minuts, o bé a través de l’ús de mitjans físics i l’ús de cremes o locions amb filtre solar amb índexs de fotoprotecció alts. «Degut al canvi climàtic, fa molta més calor i el sol incideix més, és per això que ara ja es recomana una protecció durant tot l'any», exposa la presidenta de l’Associació Gironina Farmacèutica Empresarial (AGFE), Carme Rigall. Afegeix que, tot i que hi ha més conscienciació que abans en la importància de protegir-se, «encara hi ha gent que només es posa fotoprotecció contra els raigs solars quan va a la platja», lamenta i manifesta que «a l’hivern també s’ha de fer perquè els raigs del sol també incideixen amb una orientació obliqua», especifica.

Fotoprotector 50

Concreta que el fotoprotector 50 és el més recomanat i el que més es fa servir. «Sense protecció, una persona pot exposar-se al sol durant deu minuts sense cremar-se, gràcies a la protecció 50 el temps s’allarga cinquanta vegades més, fins a 500 minuts; tot i que no n’hi ha prou amb posar-se la loció un cop al dia». Rigall matisa que no només s’ha de tenir en compte la radiació solar, sinó també la que procedeix de les pantalles. «Amb l’augment del teletreball i de l’exposició a les pantalles creix la radiació de la llum blava, que també s’ha de tenir en compte i també ens hem de protegir».

Recorda que hi ha diversos tipus de pell i aquesta tipologia es basa en una classificació que adjudica un valor numèric a cada fototipus, que va des de l’1 (pell molt clara i sensible) fins al 6 (pell fosca i molt resistent); com més gran és el valor numèric, més quantitat de melanina genera la pell.

Pel que fa al tipus de loció, Rigall especifica que cal fixar-se bé en quines són resistents a l’aigua i també en la seva composició que dependrà de les preferències de cadascú, ja que n’hi ha que s’absorbeixen més ràpidament i d’altres que no.

"El càncer de pell s’està detectant en persones de més edat perquè abans no hi havia tanta conscienciació de la protecció"

Per altra banda, respecte al càncer de pell, Rigall admet que està en augment. «S’està detectant en persones de més edat perquè abans no hi havia tanta conscienciació de la protecció; persones que ara tenen 70 o 80 anys i que han treballat tota la vida a la terra en són un exemple», explica.

En l’actualitat es distingeixen dos tipus de càncer de pell. En primer lloc hi ha el melanoma, el menys comú, però també el més agressiu. El principal factor de risc és la intensitat a l’exposició de la llum solar. Seguidament hi ha el «no melanoma» que suposa la majoria dels casos. La incidència augmenta significativament amb l’edat i és poc freqüent abans dels 45 anys. El principal factor de risc és l’acumulació d’hores d’exposició al sol al llarg de la vida.

En qualsevol cas, Rigall matisa que si es detecta a temps la probabilitat de supervivència és alta. També incideix en la importància de revisar-se les pigues, ja que els canvis que presenten poden ser determinants.

El càncer creix en els homes

Segons el Registre de Càncer de Girona, la incidència del melanoma ha anat creixent de forma moderada des del 1994, tot i que a partir del 2008 es veu una línia ascendent més accelerada. Al principi, es detectaven més casos en les dones però en els últims anys la incidència s’ha anat equilibrant fins a tal punt que el 2017 va arribar a ser la mateixa en tots dos casos, amb una taxa de 12 càncers per cada 100.000 habitants. Pel que fa als homes, la xifra es va duplicar en una vintena d’anys, ja que el 1994 era de 6 per cada 100.000 habitants. En el cas de les dones, la incidència ja era més elevada de per si (8 per 100.000), així que l’evolució no ha sigut tan accentuada.

