Gossos i gats de teràpia propicien la connexió social entre la gent gran a Agullana

Les activitats assistides amb animals aporten alegria i emocions positives a les persones usuàries del Centre de Serveis d’Agullana que busca noves maneres d’ajudar a potenciar funcions tant físiques com cognitives, i a la socialització dels usuaris i usuàries. El Centre de Dia d’Agullana és un servei de l’Ajuntament gestionat per SUMAR i des de fa uns mesos ha incorporat aquesta tècnica per millorar el benestar dels usuaris i usuàries de la mà del centre d’educació canina Lladruc de Peralada. Els gossos i gats de teràpia col·laboren amb «tota mena de públics»: centres hospitalaris, centre de psicologia infantil en què treballen amb nens amb alguna dificultat (com autisme i dificultats socials), adolescents amb trastorn del comportament alimentari i, també, escoles d’alta complexitat i residències per a gent gran. A la comarca Lladruc ofereix el seu servei a l’Hospital de Figueres. Van començar com una prova pilot dues hores al mes i ara en fan dues a la setmana. També intervenen al centre de dia de Llançà i més recentment a Agullana.

Els beneficis dels animals, com a teràpia, s’aplica a gent gran. / Empordà

Hi ha diversos tipus d’intervencions. La teràpia i l’educació assistida amb gossos són sessions que requereixen la presència d’un professional de la salut i un de l’educació, respectivament. En la primera, serà el terapeuta qui «marqui els objectius i dirigeixi la sessió cap a on vol arribar amb els pacients». Paral·lelament, hi ha les intervencions que no impliquen un professional, sinó que són dirigides per tècnics com la Roser Feliu, tècnica del centre Lladruc. Hi ha els programes d’acompanyament i les activitats assistides amb gossos. En aquestes sessions, l’animal és un suport emocional que promou la connexió social entre els participants. «El gos és un facilitador molt gran i promou el benestar emociona, el màxim objectiu és que els participants s’ho passin bé», insisteix l’ensinistradora.