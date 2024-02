Hi ha sopars que per rapidesa i facilitat en preparar-los i el bon gust que tenen, no falten mai a la planificació de la setmana. A més, també hi ha la creença que són saludables. Doncs ens sap greu, però hem vingut a desmuntar aquest mite.

Es tracta d'un d'aquells entrepans que agraden a gairebé tothom i que són l'estrella de molts bars: el biquini. Aquest sandvitx, fet amb pa de motlle, pernil dolç i formatge, tot i semblar un sopar sa, no ho és tant com sembla. T'expliquem el perquè a continuació. Pa blanc de motlle Per a aquest entrepà s'utilitza pa blanc de motlle, elaborat amb farines refinades sotmeses a processos que redueixen la qualitat nutricional. El pa blanc pot ser perjudicial per a la salut perquè eleva els nivells de sucre en sang, augmenta la tendència a acumular greix i pot produir un efecte inflamatori al nostre cos. Pernil dolç En el cas del pernil dolç, ens hem de fixar molt bé en la llista d'ingredients que porta, i especialment, en el percentatge de carn de porc real que conté l'embotit. Encara que no ens ho sembli, un pernil dolç envasat pot contenir només un 55% o 60% de carn real, i la resta són afegits gens recomanables per a la salut. El millor és agafar un pernil cuit que contingui, com a mínim, un 85% de carn de porc. Aquests són els embotits menys saludables Formatge Molt sovint, els formatges que es fan servir per a fer biquinis i entrepans són de baixa qualitat -com el formatge fos dels 'tranchetes'- i contenent olis refinats i additius, fet que els converteix en un producte ultraprocessat. Per tant, una vegada més, toca posar el focus en la llista d'ingredients del formatge. Segons els nutricionistes, un bon formatge de qualitat ha de contenir llet, sal, ferments làctics i quall, i poca cosa més.