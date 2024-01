L’ansietat és el trastorn mental més comú a nivell mundial. Segons un estudi de l’OMS aquest ha augmentat un 25% després de la COVID.

L’ansietat és un mecanisme adaptatiu natural pel qual la nostra ment i cos es posen en alerta davant successos compromesos o estranys. «Una certa altera proporciona un component adequat de precaució i no es considera malaltís ni disfuncional, però en moltes ocasions el nostre sistema de resposta es veu desbordat i funciona incorrectament provocant una reacció desproporcionada», explica Helena Esparraguera, psicòloga i fundadora de Tàndem Psicòlegs.

«El que recomano als meus pacients és no voler ni frenar ni obviar l’ansietat, que és un estat mental on es valoren els possibles escenaris futurs. El que s’ha de fer és transitar-la i acceptar-la. Per això és molt important la pràctica del mindfulness o atenció plena». El mindfulness consisteix en viure el present i intentar no anar en excés ni al passat ni al futur, perquè el primer porta a la tristesa o malenconia i l’altre porta a l’ansietat. «Evidentment, podem aprendre del passat i és necessari planificar el futur. Però, cal prendre consciència. Així mateix, és molt important cuidar-nos físicament i mentalment». L’atenció plena evita deixar-nos dominar per l’estrès. A més, destaca que «moltes vegades no és tant el que ens passa sinó la lectura que nosaltres fem dels fets el que ens pot causar malestar».

Esparraguera explica que, «com totes les emocions negatives, l’ansietat sol ser retenció d’energia i això se supera amb acció, posant-nos actius físicament per sortir de la ment». També mantenir contacte social és molt important per superar l’ansietat. «A més, és un trastorn altament tractable tant amb teràpia com amb mediació. La teràpia cognitivoconductual és molt efectiva perquè reestructura els pensaments i ens fa conscients de com ens afecten a la nostra vida».

Per poder tenir una bona atenció, és molt important estar acompanyat de professionals experts com psicòlegs o psiquiatres.