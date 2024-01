La síndrome de l’ull sec pot ser causat per diversos factors, com l’envelliment, l’ús prolongat de pantalles digitals, certes condicions mèdiques i medicaments. Els símptomes varien des d’irritació lleu fins a dolor intens i sensibilitat a la llum. En alguns casos, pot portar a complicacions més greus.

La llum vermella modulada d’Optipunt utilitza longituds d’ona específiques per estimular la curació i reduir la inflamació ocular. Millora la producció de col·lagen i elastina, essencials per a la salut ocular. Aquesta teràpia ofereix un enfocament holístic, abordant tant els símptomes com les causes subjacents de l’ull sec.

El punt fort de la llum vermella que proposa el centre és que penetra en les capes profundes del teixit ocular, estimulant els mitocondris i promovent la regeneració cel·lular. Això millora la funció de les glàndules de Meibomio, responsables de la producció de llàgrimes, abordant una de les principals causes de l’ull sec. Optipunt fa servir la màscara de calor My Mask que proporciona una temperatura controlada, millorant la funció d’aquestes glàndules i per tant, la qualitat de les llàgrimes.

Tecnologia avançada

En aquest sentit, Optipunt fa servir tecnologies avançades per a una valoració precisa de l’estat de l’ull sec i l’eficàcia del tractament, incloent-hi proves no invasives i anàlisis detallades. Aquests tractaments personalitzats són efectius perquè són específics per a cada pacient.

A diferència dels mètodes convencionals que se centren a alleujar símptomes, la teràpia amb llum vermella modulada ofereix una solució més integral i a llarg termini, reduint la dependència de medicaments i col·liris.

Més de 190 tractaments

A Optipunt, s’han dut a terme més de 190 tractaments. Aquests han mostrat millores significatives en la funció de les glàndules de Meibomio, la qual cosa es tradueix en una producció major i de més qualitat de les llàgrimes, mitigant eficaçment els símptomes de l’ull sec.

Així mateix, els pacients destaquen l’efectivitat i accessibilitat d’aquests tractaments. La comoditat i facilitat d’ús de la màscara My Mask la fan viable per a una àmpli segment de població.

Des d’Optipunt asseguren que la llum vermella modulada és un avenç significatiu en l’alleujament de l’ull sec, oferint una solució eficient i no farmacològica. Aquest enfocament modern i integral promet millorar la qualitat de vida dels qui pateixen aquesta afecció.

De fet, des d’Optipunt es dediquen a brindar cures d’avantguarda i personalitzades per a l’ull sec i altres condicions oculars. Podeu visitar la seva web www.optipunt.com i descobrireu per què són la primera opció per a la cura de la vostra visió. «A Optipunt, la vostra visió és la nostra passió!» declara el doctor Ahmad Zaben administrador del centre.