Amb més de quaranta anys d’experiència en el camp de la salut visual, Chavarria òptics + optometristes va ampliar l’any passat els seus serveis, posant en funcionament una unitat de diagnòstic auditiu per avaluar la pèrdua auditiva com la que es produeix amb el pas dels anys, la presbiacúsia.

La salut visual i auditiva són fonamentals per desenvolupar una vida plena en una societat cada vegada més longeva. En aquest sentit, l’equip de Chavarria òptics són especialistes en oferir serveis d’atenció a pacients de baixa visió.

Els pacients amb aquesta patologia troben a Chavarria òptics optometristes l’oportunitat de potenciar la visió que els queda optimitzant el seu funcionament perquè puguin fer les tasques habituals com escriure, llegir un llibre, veure la televisió, entre altres. El procés per a fer això inclou entrenament en l’ús d’ajudes òptiques, electròniques, i no òptiques més adequades. Que poden ser: lupes, ulleres específiques per a una tasca determinada, entre altres. Cal destacar que acompanyen a tots els seus pacients perquè puguin integrar aquestes ajudes a la seva vida.

Chavarria òptics, va ser pioner en incorporar la teràpia visual destinada a pacients de totes les edats, que pretén corregir i millorar determinades disfuncions visuals.

Pel que fa als serveis auditius, que engloba l’exploració, diagnòstic, venda d’audiòfons i seguiment l’oferta es completa amb una proposta holística centrada en el benestar auditiu i visual. A més, les revisions de l’oïda són gratuïtes, de moment, per poder donar a conèixer a la població aquest nou projecte.

Per últim, Chavarria òptics continuen oferint una exclusiva i variada selecció de marques de muntures d’òptica i de sol.