La calor i els mosquits poden arruïnar les nostres nits d'estiu, però hi ha una solució efectiva. Dos factors principals atreuen aquests insectes: el diòxid de carboni que exhalem en respirar i les substàncies alliberades per la nostra pell, com l'àcid làctic.

Afortunadament, el ventilador pot convertir-se en el nostre aliat per a repel·lir als mosquits durant les càlides nits estivals. Un estudi de Consumer Report va revelar que utilitzar un ventilador pot reduir entre un 45% i un 60% la probabilitat de patir picades de mosquits. A més, el flux d'aire refrescant contribueix a disminuir la temperatura de l'habitació. No obstant això, és important tenir en compte alguns aspectes per a evitar possibles inconvenients, com la rigidesa muscular, les contractures o la irritació en els ulls i sequedat de gola.

Per a maximitzar els beneficis i minimitzar els riscos, els experts recomanen situar el ventilador de manera adequada, evitant que estigui prop de la cara o els ulls, i utilitzar-lo en manera rotatòria o col·locat al sostre.

Prendre una dutxa no gaire freda abans de ficar-se al llit també pot ajudar. Així mateix, se suggereix netejar regularment les aspes del ventilador per a evitar l'acumulació de pols i reduir el risc d'al·lèrgies.

Regular la potència del ventilador també és important per a evitar l'excés de sequedat ambiental i possibles efectes negatius per a la salut. No permetis que els mosquits arruïnin el teu descans, amb el ventilador com a aliat estratègic, podràs gaudir de nits fresques i lliures de picades aquesta temporada d'estiu.