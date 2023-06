Les galetes són un dels aliments més consumits per esmorzar, tant pel seu sabor com per la facilitat a l'hora de menjar-les. Moltes vegades ens aixequem amb el temps just per anar a treballar i esmorzem el primer que trobem i aquí les galetes es tornen el producte estrella. El problema és que quan en mengem una no podem parar i es tornen un autèntic vici difícil de controlar. En aquest article expliquem què li passa al nostre cos si consumim galetes cada dia i en molta quantitat.

És cert que al mercat hi ha molts tipus de galetes i que s'adapten a tots els gustos dels consumidors. Tot i que, hi ha algunes opcions més saludables. Un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) va revelar que vuit de cada deu galetes que hi ha al mercat no són saludables. L'anàlisi va tenir en compte un total de 305 productes, tant de xocolata com els que es consideren fitness però realment no ho són.

Què passa si mengem galetes diàriament?

Les galetes són un dels productes més consumits, sobretot entre els més petits. La majoria d'aquests productes contenen una gran quantitat de conservants i elevats nivells de sucre, per la qual cosa no se'n recomana el consum diari. El públic infantil és un dels objectius principals d'aquest tipus de productes i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ja ha alertat de l'augment dels índexs d'obesitat infantil i una de les causes és el consum d'aliments alts en sucre.

La veritat és que les galetes no són el millor aliment per consumir a primera hora del dia. El millor és fer un esmorzar més saludable i reduir els productes amb greixos saturats. Les galetes es poden substituir per peces de fruita, iogurt o civada, les quals són opcions molt més saludables. El consum de galetes s'hauria de restringir de forma puntual i per això els nutricionistes insisteixen en la necessitat d'aprendre a menjar.

A les portes d'un nou estiu, molts ja han posat en marxa 'l'operació biquini' per aprimar-se en temps rècord. Els experts asseguren que seguir les dietes miraculoses pot suposar un veritable risc per a la salut i el més important és cuidar l'alimentació els 365 dies de l'any. Les tres claus de l'èxit per aprimar-se són l'alimentació, un estil de vida actiu i un descans correcte.