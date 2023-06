Coincidint amb l’arribada de l’estiu, l’hospital Trueta i els centres d’atenció primària de la Regió Sanitària de Girona han de reorganitzar serveis i l’activitat assistencial per diversos motius, entre els quals hi ha les vacances dels professionals i l’augment de la demanda de la població.

Per una banda, alguns centres d’atenció primària i consultoris locals de les zones de costa de la Regió Sanitària de Girona amplien els seus horaris d’activitat habituals i també reforcen el personal. El principal objectiu és poder atendre les necessitats assistencials que hi ha en aquests municipis costaners per l’augment de la població estacional. En el cas del Baix Empordà, es calcula que la població resident creix entorn de 80.000 persones durant aquests mesos.

Això suposa un increment del 60% en la població a qui es dona cobertura assistencial en cas d’urgències. És per això que fins a cinc CAPs de la comarca ofereixen atenció continuada les 24 hores del dia. Són el CAP de Palafrugell, la Bisbal d’Empordà, Torroella de Montgrí, Platja d’Aro i Sant Feliu de Guíxols. El CAP de Palamós, en canvi, ho fa de dilluns a divendres de 8 a 20 h, tot i que cal tenir present que també hi ha l’hospital de Palamós per a problemes aguts i concrets que requereixen assistència mèdica immediata.

Seguidament, hi ha dos consultoris locals durant aquests mesos que augmenten la plantilla i l’horari d’atenció. És el cas del consultori de l’Estartit i de Sant Antoni de Calonge. A l’Estartit, l’horari és dilluns a divendres de 9 a 20h i els caps de setmana i festius d’11 a 20 h. Per a Sant Antoni de Calonge, l’horari de dilluns a dijous és de 8 a 13h i de 15 a 20 h, mentre que els divendres és de 9 a 13 h. A partir del 15 de juliol i durant tot l’agost, els caps de setmana i festius també obrirà d’11 a 20 h.

En el cas de la Selva Marítima, destaca que el consultori local de Tossa de Mar estarà obert de dilluns a diumenge de les 8 a les 24 h fins al 10 de setembre i a l’Alt Empordà, entre altres canvis a diversos centres, hi ha la nova organització del CAP de Cadaqués que obrirà les 24 hores del dia des d’avui fins al 10 de setembre.

Malgrat tot, la majoria de centres sanitaris fa mesos que denuncien un dèficit de personal que en períodes de vacances s’accentua, tenint en compte que hi ha dificultat per cobrir els professionals absents.

Afectació de les obres al Trueta

En el cas de l’hospital Trueta, l’afectació de l’organització es deu a altres motius, sobretot a les vacances dels professionals i, enguany, especialment a les obres que afecten diverses instal·lacions des de fa mesos.

De fet, aquests treballs han obligat l’hospital a tancar 36 llits des de Setmana Santa. Des de llavors, s’han reubicat els pacients a altres plantes del centre. A part d’això, hi ha serveis que s’han traslladat a altres àrees del mateix hospital, com per exemple la secretaria de l’àrea quirúrgica, pacients de ginecologia i obstetrícia -excepte Maternitat-, la unitat de neonatologia, els pacients de cirurgia major ambulatòria i pacients d’Oncologia.

Les obres més destacades i que afecten més el dia a dia del centre són les de l’ampliació del bloc quirúrgic i del nou hospital de dia oncològic, que van començar l’octubre de l’any passat i que tenen una previsió de durada d’uns cinc anys. Aquesta ampliació permetrà augmentar la capacitat de resposta del bloc quirúrgic actual, i es disposarà de quiròfans més actualitzats tecnològicament. També hi ha altres treballs: la segona fase de la reforma de la planta de ginecologia, obstetrícia i maternitat i obres de millora a la planta d’hospitalització d’hematologia (ICO).

Cal recordar que amb la pandèmia de covid-19 es va posar en marxa una planta polivalent a la 9aB amb 14 habitacions dobles, que inicialment es va destinar a pacients covid-19. Aquesta unitat d’hospitalització ha esdevingut vital per poder executar totes les obres que estan en marxa.

Tenint en compte la reorganització que s’ha hagut de fer per les obres, enguany no hi ha previsió que es tanqui cap unitat per les vacances dels professionals. Segons fonts de l’hospital, hi ha previst que es mantingui l’activitat quirúrgica però es reorganitzaran les intervencions en torn de tarda i de matí; així de matí es farà una mica menys cirurgia programada del que és habitual, però s’operarà més en torn de tarda.