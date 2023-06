Carla Andreu fa tres anys que va obrir el seu centre d’estètica on fa diversos tractaments. Un dels que té més èxit i en el que està especialitzada és la maderoteràpia, el massatge es fa utilitzant uns instruments de fusta que s’adapten a l’anatomia del cos. «L’objectiu és disminuir líquids i greixos. Això no està lligat a perdre pes, el que redueixes és volum i et sents més lleuger i ajuda a activar la circulació», explica Carla Andreu.

Altres serveis que ofereix són massatges, tan drenats com descontracturant, neteges facials, manicura i pedicura. Tots els productes que utilitza per als seus tractaments són naturals i vegans.

Una de les característiques que defineix a Carla Andreu és la seva professionalitat i l’atenció personalitzada. A cada client que va al centre se li fa una avaluació i depenent del tipus de pell i la problemàtica de cada persona es fa un procés i s’utilitzen un tipus de producte per ajustar-se al màxim al que demana i necessita. «El primer és fer una anàlisi on el client m’explica el tractament que vol fer i segons el que jo observi l’aconsello. Potser vol venir a fer maderoteràpia, però a vegades no necessita allò i serà millor un massatge drenant». I afegeix que «també pot ser que la persona tingui problemes interns com intoleràncies o al·lèrgies, si passa això, recomano anar a un especialista perquè el tractament a cabina s’adapta i hi ha millors resultats».

Per altra banda, Andreu té en compte que l’accés al comerç local a vegades és complicat per als joves perquè econòmicament no s’ho poden permetre, per això he fet un carnet per a persones de 14 a 30 anys que ofereix una sèrie d’avantatges al llarg de l’any.