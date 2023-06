Qui no ha experimentat alguna vegada mal de cap? És una de les malalties més comunes i pot ser causada per diverses raons: exposició excessiva al sol, passar massa temps davant de pantalles, postures cervicals inadequades, manca de son... Per evitar l'ús de medicaments, la medicina alternativa japonesa ens ofereix un senzill truc per intentar calmar aquests dolors, que ara s'ha fet viral a través de les xarxes socials.

El truc consisteix a col·locar les dues mans, amb els palmells, a la regió temporal; això és, a banda i banda, més o menys a l'alçada del front. Posteriorment, cal fer força i pressió cap amunt durant uns 10 segons. Aquest procés s'ha de repetir entre tres i cinc cops. Suposadament, amb aquest truc, que triomfa a les xarxes socials, s'aconseguirà alleugerir el dolor. ♬ オリジナル楽曲 - Medicina alternativa japonesa @takashimedicoacup Te voy a enseñar un Tip de quitar dolor de cabeza!! #medicinaalternativajaponesa El bàlsam de tigre Un dels productes més adequats per lluitar contra el mal de cap és el bàlsam de tigre. Segons l'OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris, aquest producte és d'origen xinès i està elaborat amb plantes. Es presenta com una pomada i es pot trobar a la venda a botigues i supermercats, com ara Mercadona. Ja és tot un habitual a orient. Entre els ingredients hi ha la càmfora, el mentol, l'oli de menta o l'oli de canyella. Actualment, és habitual trobar a la venda dos tipus diferents de bàlsam de tigre. El de pot vermell, que és el més popular i que es recomana per alleujar els músculs adolorits; i el blanc, més indicat per al mal de cap. Segons l'OCU, el bàlsam de tigre funciona «enganyant» les terminacions nervioses donant sensacions de fred i calor de manera intermitent, interrompent així la sensació de dolor.