Donar vida

Donar la vida és néixer i de vegades es pot renéixer. La donació d’òrgans i teixits ho pot aconseguir. Aquest és un acte voluntari, altruista, solidari, generós, confidencial, gratuït i sense ànim de lucre.

El significat de la paraula trasplantar, en humans, és la substitució d’un òrgan o un teixit, que s’ha fet malbé i que no funciona, per un altre de sa. Però per fer-lo cal que algú faci una donació. I el donant, pot ser-ho de teixit o d’òrgan. La persona que dona ha de tenir i té clar els termes que fan referència a la donació, començant tot i que sigui una reiteració per l’altruisme i la generositat de l’acte.

El donant es pot acreditar amb un carnet, tot i que les donacions es regulen per llei, basant-se en el consentiment presumpte, que vol dir que tothom és donant, llevat que en vida hagi expressat que no ho vol ser. També es pot deixar explicitat en la Meva Salut o en el document de voluntats anticipades. Però, en el darrer moment, qui dona el consentiment final és el familiar del difunt. Per tant, cal fer saber als familiars la voluntat de donació, perquè, si aquesta s’esdevé en un hospital, es pugui realitzar.

El donant tant pot ser una persona viva com morta, quan aquesta mort s’acredita per mort cerebral o per l’aturada cardíaca, tenint lloc la defunció en un hospital. Els donants vius solen ser familiars o persones molt properes al receptor. I se solen cedir un ronyó o un lòbul del fetge.

De vegades pot aparèixer el dubte de com tenir la certesa absoluta de la mort del donant. Per això es fa un electroencefalograma, que assegura la mort encefàlica i l’absència de vida. La mort per aturada cardíaca és irreversible, i està definida clínicament i legalment, constatant-se de forma inequívoca l’absència de circulació i de respiració espontània. La mort cerebral la testifiquen tres metges diferents que no pertanyen a la unitat de coordinació hospitalària de trasplantaments. En aquest procés sempre se segueixen tots els requisits marcats per la llei.

Encara que un hagi manifestat la voluntat de donació, per més greu que estigui la persona, sempre es prioritza salvar la seva vida. Però si s’avança sense possibilitat de reversió a la mort imminent, es valora posar en marxa del procés de donació. D’entrada, tothom pot ser donant, però l’equip que ha portat el pacient i el coordinador de trasplantaments determinen la viabilitat del trasplantament abans de parlar-ne amb la família.

Un donant pot salvar la vida a vuit persones diferents i millorar-ne la qualitat a moltes més. Els òrgans que es donen són els ronyons, el fetge, el cor, els pulmons, el pàncrees i l’intestí i es poden trasplantar la còrnia, la pell, els ossos, els tendons i els músculs, les vàlvules del cor i les artèries i venes. Un cop extrets els òrgans i teixits, el cos del donant no queda desfigurat.

Per fer el trasplantament es tenen en compte els aspectes clínics i geogràfics del receptor, perquè s’ha de fer amb rapidesa, perquè no es malmetin els òrgans i teixits donats. Aquest procediment està totalment protocol·litzat.

Catalunya és capdavantera en trasplantaments i n’és un referent mundial. L’altruisme i la tecnologia es donen la mà per una causa justa: el tractament que ha de permetre salvar vides o millorar-ne la qualitat.