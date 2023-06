L'hospital Trueta de Girona està buscant joves d'entre 12 i 17 anys, ambdues edats incloses, per participar en un assaig clínic sobre la vacuna contra la covid-19 de la farmacèutica biotecnològica Hipra. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) va autoritzar fa uns dies la realització d'aquest assaig, que té per objectiu estudiar si la dosi de reforç de la vacuna d’Hipra és segura en adolescents, d'aquestes edats, que anteriorment han estat vacunats amb dues dosis de Comirnaty (Pfizer) i confirmar si aquesta dosi de reforç augmenta la resposta immunitària (les defenses) contra la malaltia.

Per fer-ho, s'estudiarà si és ben tolerada i si és capaç de reactivar una resposta immunitària, és a dir, si la vacuna és capaç d'incrementar l'activitat del sistema immunitari davant del virus i quant de temps dura el seu efecte. S'avaluarà també la seguretat de tots els participants, però la resposta immunitària només s'avaluarà en aquelles persones que no hagin passat prèviament la covid-19, segons ha informat ACN.

A l'estudi hi participaran cinc hospitals de l'estat espanyol, entre els quals hi ha el Trueta, a través dels professionals de la Unitat d'Infectologia Pediàtrica. També hi participaran l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona, l’HM Universitari Puerta del Sur de Madrid, l’HM Montepríncipe de Madrid i l’Hospital Universitari La Paz de Madrid. Entre aquests hospitals participants han de reclutar fins a 300 adolescents perquè participin voluntàriament en l’assaig.

Els i les joves que vulguin participar en l'assaig han d’haver rebut dues dosis de Pfizer, com a mínim, fa 6 mesos. Tant si han passat la malaltia com si no, podran participar igualment en l'estudi. S'ha habilitat un espai a la pàgina web dels centres per tal que les persones interessades a participar-hi puguin inscriure-s’hi. Com que són menors d'edat, han d'informar el pare, la mare o el tutor/a legal per procedir amb la inscripció. Les persones interessades han d’omplir un formulari al web de l'ICS.

L'estudi l'avalua el Comitè d'Ètica d'HM Hospitales i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS).

L'estudi comença una vegada la vacuna contra la covid d’Hipra, anomenada BIMERVAX®, ha estat aprovada per a la seva administració en adults, per l'Agència Europea del Medicament i per la Comissió Europea.