En rodanxes, en quadradets o a mossegades. La síndria és la fruita per excel·lència de l'estiu. Es tracta d'una fruita coneguda pel seu alt contingut d'aigua, la qual cosa la converteix en una excel·lent opció per hidratar-se en els dies calorosos. A més, la síndria és baixa en calories i rica en nutrients essencials com la vitamina C i la vitamina A, que ajuden a enfortir el sistema immunitari i promoure la salut de la pell.

A més del seu contingut d'aigua i nutrients, la síndria també conté licopè, un poderós antioxidant que s'ha associat amb la reducció del risc de malalties del cor i altres malalties. També és una font natural de citrul·lina, un aminoàcid que s'ha relacionat amb la millora de la circulació sanguínia i la reducció de la pressió arterial.

El seu sabor dolç i refrescant la converteix en una bona opció per gaudir-la en forma de rodanxes, amanides de fruites o fins i tot com a base per a batuts i gelats durant els dies assolellats.

La pela de la síndria, un aliat per a la teva salut

Tots tenim clar que la síndria és la fruita perfecta per a l'estiu, i que el seu gran contingut en aigua, així com el seu baix valor calòric, la fan un aliment excepcionalment sa i recomanable. Però, portem tota la vida deixant de costat el millor que té la síndria: la seva pela.

Així és, al contrari del que tots pensem, la polpa de la síndria no és l'única cosa comestible. A l'escorça de la síndria es troben una gran quantitat de nutrients i elements beneficiosos. No sols es pot menjar, sinó que resulta un aliment particularment beneficiós per a la nostra salut.

I és que la pela de la síndria conté una quantitat significativa de nutrients, incloent-hi fibra, vitamina C, vitamina A i compostos antioxidants. Aquests nutrients poden ajudar en la digestió i el sistema immunitari.

Com fer servir la pela de la síndria

És cert que mossegar directament la pela de la síndria pot no ser una opció massa apetitosa. El seu sabor àcid i intens, a més de la seva duresa, fan que no sigui adequada per a tots els paladars. Per sort, l'escorça de la síndria pot ser utilitzada de diverses formes en la cuina.

Les més comunes són usar-la com a part de batuts, en forma d'infusió i fins i tot en escabetx, que li dona un sabor molt intens. Així mateix, pot ser tallada a trossos petits i utilitzada en amanides, saltada com a guarnició o fins i tot convertida en adobats. Hi ha nombroses receptes que aprofiten la pela de la síndria de forma creativa.

És important esmentar que abans de consumir la pela de la síndria, és recomanable rentar-la bé per eliminar qualsevol brutícia o restes de pesticides.