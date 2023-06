La Taula Comarcal contra Maltractaments a les Persones Grans de l’Alt Empordà, encapçalada per la Fundació Salut Empordà (FSE), el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres, ha organitzat, per segon any consecutiu, un seguit d’accions de sensibilització amb motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans (el 15 de juny). L’objectiu és convidar la ciutadania a fer una reflexió sobre un drama social que, sovint, passa desapercebut.

El 13 de juny, tindrà lloc al Col·legi de l’Advocacia de Figueres la sessió formativa “Contra el maltractament a les persones grans”. L’acte s’estructura en dues parts. Primer, es farà la presentació de la Taula Comarcal contra Maltractaments a les Persones, amb el títol “L’abordatge dels maltractaments des de la seva complexitat”, a càrrec de Jordi Muñoz, lletrat del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i membre de l’Associació per a la Investigació dels Maltractaments (EIMA). Tot seguit, una taula titulada “Conversa amb...” reunirà representants del món de la justícia i dues professionals vinculades al treball social i la psicologia, per parlar sobre la intervenció des de l’àmbit civil i penal en els casos de maltractaments a les persones grans. El mateix dia 13, s’ha organitzat la xerrada “L’edat cau bé. La gent gran és el futur. Transformant la mirada social de la vellesa”, a càrrec d’Anna Freixas, psicòloga, escriptora i autora de “Yo, vieja”. L’acte és obert a tothom i tindrà lloc al Cercle Sport de Figueres, a les 19.00 h. El 14 de juny, se celebrarà el plenari anual de la Taula Comarcal contra Maltractaments a les Persones Grans, a la Sala d’Actes de l’Hospital de Figueres. En la sessió, les tres comissions que integren la Taula donaran compte de les accions que han portat a terme al llarg del darrer any i exposaran, amb dades, quina és la situació actual en cadascun dels seus àmbits. La Taula està formada per una trentena de representants procedents de diferents sectors del territori: social, de salut, educatiu, policial, jurídic o associatiu, agrupats en tres comissions de treball per tal d’abordar la problemàtica dels maltractaments a la gent gran des de diferents perspectives. Així, es treballa en la Comissió de Sensibilització i Formació, dedicada a fer una tasca intergeneracional de prevenció a partir del paper clau dels centres educatius, a incidir contra l’edatisme i a apoderar les persones grans sobre els seus drets. També hi ha la Comissió de Residències i Centres de Dia, que s’ocupa d’elaborar propostes de millora, sobretot tenint en compte l’atenció centrada en la persona. I, finalment, hi ha la Comissió de Suport a Casos Complexos de Maltractaments a la Gent Gran, que assessora i acompanya els professionals que treballen en casos de maltractament a les persones grans i que, per la complexitat de la situació, requereixen d’una ajuda. Per al 15 de juny, data de la commemoració del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans, s’ha organitzat l’activitat “Caminem pels drets de les persones grans” en diferents municipis de la comarca: Figueres (plaça de l’Ajuntament), Castelló d’Empúries (pavelló), la Jonquera (La Societat), Llançà (platja del Port) i Peralada (Centre). L’hora d’inici de les caminades és a les 9 del matí a totes les poblacions i no cal inscripció. Es recomana als participants portar samarreta blanca. “Aquest any es preveu una gran afluència de participants a les caminades, perquè s’ha fet un treball col·laboratiu amb les entitats de tots els pobles. En aquesta iniciativa oberta a tothom també s’hi han sumat nombrosos centres educatius de la comarca”, han explicat Glòria Pla, psicòloga i responsable de l’equip d’Atenció a les Famílies i Envelliment Saludable del Consell Comarcal, i Sandra Devesa, coordinadora de la Unitat de Treball Social de la FSE. Intervenció preventiva i comunitària El mateix dia 15, Glòria Pla i Sandra Devesa presentaran la Taula Comarcal de l’Alt Empordà a la V Jornada del Dia Mundial, amb la ponència “Una proposta d’intervenció preventiva i comunitària contra els maltractaments a les persones grans”. La jornada se celebra al Palau Macaya de Barcelona, amb l’objectiu de fer visible la problemàtica del maltractament, conscienciant i sensibilitzant la societat. L’obertura anirà a càrrec de la síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, i, a part de Sandra Devesa i Glòria Pla, també intervindran Javier Yanguas, doctor en Psicologia i director Científic del Programa de Gent Gran de la Fundació “La Caixa”; Vicente Pérez, director de la Confederación Estatal de Mayores Activos, i Olalla Montón, coordinadora tècnica del Pla Social i Sanitari del Consorci Sanitari de Barcelona. El programa d’actes es complementa amb la represa de representacions de l’obra de teatre científic “El llegat. Tothom vol viure molt de temps, però ningú vol ser vell”, un muntatge que té per objectiu crear xarxa amb la societat per trencar prejudicis i estereotips que envolten l’envelliment i fer arribar aquest missatge de conscienciació a tota la població. Es podrà veure en diferents municipis, dos dels quals són a l’Alt Empordà: el 18 de juny, a Agullana, a les 19.00 h, i el 24 de juny, a Pedret i Marzà, a les 20.00 h, i també a Platja d’Aro i Blanes. Aquest conjunt d’iniciatives es desenvolupa en el marc de l’operació 5 "Ecosistema Innovador Social i Sanitari a l'Alt Empordà (EMISSE-Project)" del PECT “Girona Innovació social i digital”.