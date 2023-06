Els tramussos són llegums que alguns han elevat a la categoria de superaliment i que poden utilitzar-se per crear moltes receptes. Tenen moltes propietats beneficioses per a la salut. En primer lloc, vegem els nutrients. Són importants per entendre com són els aliments i també com han d'integrar-se en un pla d'alimentació.

Valors nutricionals dels tramussos

100 grams aporten unes 120 kcal si parlem de tramussos frescos, unes 370 kcal si parlem dels secs.

Els altres valors són:

39 grams de proteïnes.

40 grams d'hidrats de carboni.

20 grams de fibra.

10 grams de greix.

0 grams de colesterol.

Els tramussos també són rics en nombroses vitamines i minerals, com el potassi, el magnesi i el calci

El llegum que sembla ser perfecte per al colesterol

Per tant, com podem veure, cal desmentir els rumors com ara que els tramussos engreixen. De fet, es componen d'un 40% de proteïnes i un 10% de greixos. Una diferència molt considerable. Precisament per aquest motiu es recomana incorporar-los a la dieta. Entre altres coses, també tenen un important valor fibrós. Se sap que la fibra augmenta la sacietat, per la qual cosa pots utilitzar-les com un snack a mig matí.

A més, es pot dir que els tramussos semblen ser adequats per als diabètics. De fet, són hipoglucemiants, cosa que significa que ajuden a mantenir els nivells normals de sucre en la sang. Evidentment, quan es tracta de malalties tan delicades i greus, sempre és convenient consultar al metge i demanar-li la seva opinió. També es considera que redueixen el colesterol, la qual cosa també s'explica pels seus 0 grams de colesterol en els valors nutricionals. Finalment, també es diu que són hipotensors, per la qual cosa són adequats per a la prevenció de malalties cardiovasculars.