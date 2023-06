Entre les hamburgueses que ofereixen els supermercats, les ‘burgers’ ecològiques de Lidl són de les més populars. Fruit d’això, i davant la insistència dels seus seguidors perquè les analitzés, Miodrag Borges (@microbiotadesdecero a TikTok) va pujar un vídeo en què donava la seva opinió sobre el producte i hi va trobar quelcom que no li va acabar d’agradar.

Per a l’estudi, va revisar les dues hamburgueses de boví ecològiques que té a la venda Lidl, una de les quals és d’«origen Pirineu». Precisament aquesta, en el paquet que hi va una hamburguesa sola, aquesta constava d’un 98,2% de carn, fet que va sorprendre el tiktoker: «Es completava amb sal i dos antioxidants. Això últim no mola tant».

Curiosament, aquesta mateixa hamburguesa de Lidl també es pot comprar en un paquet doble, i en aquest cas sí que va satisfer els requisits de Miodrag Borges: «L’opció que ve per parelles conté un 99% de carn de vacuna, sal i pebre, sense additius. Una opció molt més recomanable. De fet, les he comprat».

De tota manera, Borges considera que els dos productes es troben entre «les millors opcions de la seva gamma de qualsevol supermercat».

Borges va analitzar també la carn picada de Lidl

En un altre vídeo recent, el tiktoker dietista va analitzar també la carn picada ecològica del Pirineu de Lidl. En aquest cas, Borges va elogiar el producte.

La carn picada contenia un 99,97% de carn de boví i únicament un 0,03% de pebre ecològic, una composició que Miodrag va ressaltar positivament, tot i que continua preferint el mètode tradicional: «És una gran opció i a bon preu. Continuo preferint seleccionar la meva pròpia carn i que me la piquin al moment, però, entre les opcions d'aquest tipus, la de Lidl és ‘top’».