El Pla de Formació Continuada per als treballadors de la Fundació Salut Empordà (FSE) consta, aquest any, de 78 accions formatives, un 39,28 % més que l’any anterior. Els cursos estan distribuïts en 153 grups, 71 més que l’any passat (+86,58 %), que sumen 7.399 places disponibles, xifra que multiplica per 5,48 les 1.350 places del 2022 (+448 %). Respecte al format de les classes, l’entitat continua combinant les modalitats en línia, presencial i mixta en sintonia amb la tendència actual que segueix l'àmbit de la formació continuada.

“Com indiquen les xifres, aquest 2023 hem fet un salt qualitatiu molt important tant pel que fa a nombre de cursos com al nombre de grups”, explica Karmele Peciña, responsable de Formació del Departament de Gestió de Persones de la FSE, i hi afegeix que, amb aquest pla es volen cobrir els requeriments formatius dels diferents col·lectius professionals de la Institució. El Departament de Gestió de Persones treballa, actualment, en la posada en marxa d’un campus online per tal que tots els professionals puguin consultar l’oferta de cursos. El programa de cursos s’adapta a les necessitats que hi ha en cada moment, és a dir, en el transcurs de l’any es podran afegir altres accions que donin resposta a noves demandes d’aprenentatge o formatives derivades dels plans institucionals o del context social i assistencial. L’àrea de Formació del Departament de Gestió de Persones de la Fundació aposta per combinar les accions formatives de producció pròpia amb aquelles que es realitzen en col·laboració amb entitats reconegudes. També s’ha potenciat la creació de nous canals que permetin la visualització de continguts en format vídeo. Tot plegat, amb l’objectiu de generar una oferta formativa que sigui percebuda pels professionals de la FSE com una marca de qualitat.