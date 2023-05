La delegació de la Generalitat a Girona ha acollit aquest dimarts una jornada, que ha reunit dotze ponents i més de 450 professionals, per aprofundir en els circuits d'activació dels protocols d'emergència en casos d'ictus i infarts. Durant la jornada, han exposat les dades del 2022 que evidencien que hi ha hagut una reducció del temps de trasllat i tractament dels pacients des de l'aparició dels símptomes, clau per minimitzar les seqüeles. En els casos d'activació del Codi Ictus, la mitjana de les atencions del 2022 se situa en 88 minuts, menys que els 100-120 en prepandèmia. També hi ha hagut millora amb el Codi Infart, que s'ha reduït en 15 minuts (de 117 als 102 del 2022).

La Generalitat ha acollit avui la Jornada d'actualització del Codi IAM (Infart Agut de Miocardi) i Codi Ictus a la regió sanitària Girona, organitzada pel Servei Català de la Salut i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La jornada ha reunit 12 ponents i més de 450 professionals (en modalitat presencial i online) amb l'objectiu d'aprofundir en els circuits en els casos d'activació dels dos protocols d'emergència i millorar la coordinació entre els actors implicats. Aquesta coordinació és fonamental per reduir els temps i millorar el pronòstic. A la demarcació, s'ha reduït el temps de trasllat i tractament des que s'identifiquen els símptomes d'ictus o infart fins que el pacient arriba a l'hospital de referència, que és el Trueta de Girona.

En els casos d'activació del Codi Ictus, ha passat de situar-se entre els 100 i els 120 minuts de mitjana en prepandèmia a trigar 88 minuts de mitjana durant el 2022. A més, el 60% dels pacients són atesos en tres hores des de l'inici dels símptomes i un 80% en les primeres sis, considerat el període de major importància per a l'eficàcia del tractament.

Així mateix, també ha disminuït el temps de tractament dels casos de Codi Infart en 15 minuts, passant d'una mitjana de 117 minuts a 102 minuts. Aquesta reducció s'ha produït fruit de la implantació de l'aplicació Odisea, segons ha detallat durant la Jornada el doctor Jaime Aboal, cardiòleg i cap clínic de la unitat de pacients crítics cardiològics del Trueta.

Durant el 2022, es van activar 558 Codis IAM a les comarques gironines, el 39,8% dels quals des d0hospitals comarcals, el 24,3% des d'atenció primària i el 35,9% activats per part del SEM. En relació els Codis Ictus, hi ha hagut 714 activacions durant el 2022, de les quals el 47,8% a través de trucades al SEM (on s'inclou també atenció primària) i el 16,5% des d'algun dels hospitals comarcal. Tots aquests pacients van ser traslladats posteriorment a l'hospital Trueta.

El Codi Infart i el Codi Ictus són dos protocols d'actuació urgent que s'activen des del 112, el SEM, des de l'atenció primària o des d'algun centre hospitalari en el moment en què una persona presenta símptomes d'un possible infart o ictus. A partir d'aquesta activació, es mobilitza una xarxa de dispositius assistencials adreçats a donar una atenció immediata.

El cap territorial del SEM a Girona, el doctor Juan Carlos Palacio, destaca que les actualitzacions tant del Codi Ictus, com del Codi IAM, incorporen nous criteris diagnòstics que milloren la detecció ràpida d'aquestes dues patologies. El canvi afavoreix l'augment de pacients que es beneficiaran d'una detecció precoç i un tractament idoni en menor temps, cosa que permetrà la disminució de les seqüeles que se'n puguin derivar.

Millorar el temps i la coordinació

El temps transcorregut des de l'aparició dels primers símptomes fins al tractament és clau per minimitzar les seqüeles del pacient i incrementar l'índex de supervivència. És per aquesta raó que davant d'un possible cas d'ictus o infart és vital actuar amb la màxima celeritat i trucar al telèfon 112. A més, és fonamental que hi hagi una bona coordinació entre tots els actors implicats en els circuits.

El gerent de la regió sanitària Girona, Miquel Carreras, ha destacat la importància de reduir el temps de resposta i ha subratllat la rellevància que hi tenen jornades formatives com la d'aquest dimarts per aconseguir millorar la coordinació entre tots els actors implicats. "Els codis d'emergència és feina de tots: de la ciutadania en identificar ràpid els símptomes però també de l'atenció especialitzada, el SEM i de l'atenció primària. Per tant, l'èxit és el treball en xarxa", ha afegit.

Per aquest motiu, la jornada també ha aprofundit en altres aspectes relacionats amb el procés assistencial d'ambdós protocols: la detecció i confirmació inicial des de l'atenció primària, la gestió del SEM un cop ha rebut l'avís i el tractament des dels hospitals.

En relació a la detecció i confirmació de l'atenció primària, hi han intervingut les doctores Maria Dolors Alsina, metgessa d'urgències de la base SEM de la Bisbal d'Empordà, i Arlenys García, metgessa d'atenció primària de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. La detecció dels símptomes i l'activació dels codis d'emergència des del primer nivell d'atenció és fonamental per reduir el temps de resposta. Així doncs, en els últims tres anys, ha augmentat lleugerament el nombre d'activacions arran d'un primer contacte amb el CAP, atribuïble a les formacions que s'han seguit fent durant la pandèmia.

En relació a la gestió d'emergències, la sostcap territorial del SEM Girona, ha exposat la darrera actualització de la instrucció del Servei Català de la Salut en relació als criteris d'activació del Codi Ictus, així com el procediment a seguir. També durant la jornada s'han explicat casos clínics i han aprofundit en la gestió d'ambdós codis des de la Central de Coordinació Sanitària (CECOS) del SEM.

I en l'àmbit hospitalària, durant la jornada han aprofundit en el maneig del Codi Ictus des dels hospitals comarcals a través del 'teleictus' a partir de l'experiència de l'hospital d'Olot que ha exposat el doctor David Cruz. És un sistema que permet la valoració i presa de decisions conjunta entre l'equip d'urgències de l'hospital comarcal i l'equip del servei de neurologia del Trueta.