En les dues últimes dècades s’ha produït un ràpid augment del càncer de gola a Occident, fins al punt que alguns l’han qualificat d’epidèmia. Això s’ha degut a un gran augment d’un tipus específic de càncer de gola anomenat ‘càncer orofaringi’, que afecta la zona de les amígdales i la part posterior de la gola.

El principal causant és el virus del papil·loma humà (VPH), que també està darrere de molts casos de càncer de coll uterí. En l’actualitat, el càncer orofaringi és més freqüent que el de coll uterí als Estats Units i el Regne Unit.

A Espanya, el càncer orofaringi es troba entre els 10 més diagnosticats, amb uns 8.000 casos nous anuals. I a l’Amèrica Central i Sud-amèrica és un problema cada vegada més greu, fins al punt que es preveu un augment del 17,2% en la mortalitat per càncer oral per al 2030.

El VPH es transmet per via sexual. En el cas del càncer orofaringi, el factor de risc principal és el nombre de parelles sexuals al llarg de la vida, especialment per la pràctica de sexe oral. Les persones amb sis o més parelles sexuals orals al llarg de la seva vida tenen 8,5 vegades més probabilitats de desenvolupar càncer d’orofaringe que les que no practiquen sexe oral.

El 80% dels adults practica sexe oral

Els estudis sobre tendències conductuals mostren que el sexe oral està molt estès en alguns països. En un estudi que els meus col·legues i jo vam portar a terme amb prop d’un miler de persones sotmeses a amigdalectomia per motius no oncològics al Regne Unit, el 80% dels adults van declarar haver practicat sexe oral en algun moment de la seva vida. No obstant, afortunadament, només un petit nombre d’aquestes persones desenvolupa càncer d’orofaringe.

Tot i que encara no és del tot clar de què depèn, la teoria predominant és que la majoria de nosaltres contraiem infeccions per VPH i som capaços d’eliminar-les per complet. No obstant, un petit nombre de persones no són capaces de desfer-se de la infecció, potser a causa d’un defecte en algun aspecte particular del seu sistema immunològic. En aquests pacients, el virus és capaç de replicar-se contínuament i, amb el temps, s’integra a posicions aleatòries en l’ADN de l’hoste, algunes de les quals poden fer que les cèl·lules de l’hoste es tornin cancerígenes.

La vacunació de les joves contra el VPH s’ha implantat a molts països per prevenir el càncer de coll uterí. Ara hi ha cada vegada més proves, tot i que encara proves indirectes, que també poden ser eficaces per prevenir la infecció per VPH a la boca.

També hi ha proves que suggereixen que els nens estan protegits per la «immunitat de grup» a països on la cobertura de la vacuna en les nenes és alta (més del 85%). Es pot esperar que en unes dècades l’increment de la protecció condueixi a la reducció del càncer d’orofaringe.

Això està molt bé des del punt de vista de la salut pública, però només si la cobertura entre les nenes és alta, superior al 85%, i només si un es manté dins del «grup» protegit. Tot i així, no garanteix la protecció individual –i especialment en aquesta època de viatges internacionals– si, per exemple, algú manté relacions sexuals amb persones de països amb baixa cobertura. I sens dubte, no ofereix protecció en països on la cobertura de vacunació de les nenes és baixa, per exemple, els EUA, on només el 54,3% de les adolescents de 13 a 15 anys havien rebut dues o tres dosis de vacunació contra el VPH el 2020.

Els nois també s’haurien de vacunar contra el VPH

Això ha fet que diversos països, entre ells el Regne Unit, Austràlia i els EUA, ampliïn les recomanacions nacionals de vacunació contra el VPH per incloure-hi els homes joves, i aplicar així una política de vacunació neutral quant al gènere.

Però disposar d’una política de vacunació universal no garanteix la cobertura. Hi ha una proporció significativa d’algunes poblacions que s’oposen a la vacunació contra el VPH a causa de preocupacions sobre la seguretat, la necessitat o, en alguns casos menys comuns, el foment de la promiscuïtat.

Paradoxalment, hi ha algunes proves procedents d’estudis de població que, possiblement en un esforç per abstenir-se de les relacions sexuals amb penetració, els adults joves poden practicar en lloc d’això el sexe oral, almenys al principi. Sense ser conscients que fer-ho també suposa un risc.