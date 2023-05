Més d'una vegada hauràs sentit parlar de dietes per a reduir panxa. L'alimentació juga un paper important a l'hora d'aconseguir un ventre pla però per si sola no tindrà massa efectes. L'exercici físic i una alimentació saludable són les claus de qualsevol règim per a perdre pes però no totes són igual de restrictives ni té els mateixos efectes.

La dieta zero panxa és més aviat un pla d'alimentació que implica canvis saludables per a perdre algun quilo. La proposta d'aquest règim per a perdre pes i reduir centímetres de budell és: Tallar l'excés de sal:

Reduir el consum de lactis.

Eliminar els edulcorants artificials És perfecta per a reduir la inflor, però si la combines amb exercici i dèficit calòric, t'ajudarà a perdre greix a tots els nivells. En què consisteix la dieta zero panxa? Recomana incorporar canvis en l'alimentació que impliquen incloure greixos saludables, fibra, proteïna d'origen vegetal, carns magres, fruits vermells, cereals integrals... L'objectiu és incrementar nutrients com la betaïna, el pujol, l'àcid fòlic o la metionina, que poden ajudar a reduir la inflamació i milloren la digestió. Aquests són els aliments més recomanats: Ous

Fruits vermells rics en antioxidants.

Oli d'oliva i altres greixos saludables, com l'alvocat.

Llegums, arròs integral, civada. Aliments rics en fibra i que contribueixin a millorar la salut de l'intestí.

Soia, fruita seca o llavors, per a obtenir proteïna vegetal.

Carns magres, com pit de pollastre o gall d'indi.

Verdures de fulla verda: col, col arrissada, cols de Brussel·les, api...

Smoothies que contenen fruita i verdura.

Espècies com la canyella, el gingebre i fins i tot la xocolata negra, que tenen propietats antiinflamatòries.