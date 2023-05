El dijous 18 de maig, la Sala d'Actes de l'Hospital de Figueres acollirà l’onzena edició de la Jornada Científica de la Fundació Salut Empordà (FSE), un esdeveniment de caràcter intern organitzat amb l’especial implicació de l’Institut de Recerca Glòria Compte. L’acte servirà per difondre la producció científica dels professionals de la Fundació de l’any 2022. En aquesta ocasió, hi haurà 25 presentacions, repartides entre comunicacions a congressos (8) i pòsters (4), publicacions (7) i, com a novetat, hi haurà una taula de residents (6).

La jornada comença a les 8.15 h del matí i acabarà a les 14.15 h. L’objectiu d’aquest esdeveniment és oferir als professionals l’oportunitat de compartir informació sobre allò que estan fent en el seu camp i donar a conèixer les inquietuds relacionades amb el progrés del coneixement en el sector sanitari i la seva aplicació pràctica. Com ja es va fer en l’edició de l’any passat, al llarg de la jornada es realitzaran dues pauses actives i en aquesta ocasió seran a càrrec de la Unitat de Salut Laboral de la FSE. S’entregaran tres premis en metàl·lic que distingeixen la millor comunicació a congressos, la millor publicació i la millor presentació dels residents. El jurat estarà format per una desena de persones, entre les quals hi ha membres de la Comissió de Recerca i professionals de la Fundació. En el programa, s’inclou també la presentació dels resultats dels estudis guanyadors de la I Beca de Recerca: Estudi ULFi: Estudi observacional transversal de pacients de la unitat de lípids en tractament hipolipemiant per a la prevenció primària i secundària, del doctor Àlex Vila, cap del servei de Medicina Interna de l’Hospital de Figueres; i Estudi de la implantació del projecte ITU-zero, de Maria Dolors Vilardell com a investigadora principal, infermera del servei de Medicina interna de l’Hospital. La conferència central anirà a càrrec del doctor Albert Esteve Palós, director del Centre d’Estudis Demogràfics i director d’Investigació del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Oferirà la ponència Demografia de la societat catalana: últimes tendències, a l’entorn de l’evolució de la població a Catalunya, a Girona i per comarques. De fet, a més de l’interès assistencial i clínic, la FSE fa temps que treballa per incorporar l’especificitat territorial com a element de salut rellevant. Des de l’any 2018, i gràcies als Programes d’Especificitat i Competitivitat Territorials (PECT), s’ha pogut desenvolupar un observatori per a la comarca de l’Alt Empordà (www.indikasalut.cat) i treballar projectes amb diferents agents del territori com el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres. La jornadades farà de manera mixta. Qui ho vulgui, la podrà seguir des de la Sala d’Actes de l’Hospital de Figueres i també es retransmetrà en directe a través del canal de YouTube de la Fundació Salut Empordà.