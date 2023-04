Aquest mes d’abril s’ha inaugurat el centre 4Elements Wellness Medical Center. Un projecte que ha nascut amb el propòsit d’oferir un servei de benestar amb l’aval mèdic perquè els seus pacients se sentin bé amb ells mateixos, en equilibri i harmonia. El seu principal objectiu és mostrar la millor versió de les persones que visiten el centre.

El seu lema és «flueix com l’aigua, transmuta com el foc, neteja com l’aire i reneix com la terra». I el secret del seu èxit és una combinació de naturalitat, relax, compromís i atenció integra

L’equip

El seu equip està liderat per la metgessa Luisa Macías. És especialista en medicina de família, metgessa hidròloga; aquesta disciplina s’encarrega de l’estudi d’aigües i la seva acció sobre l’organisme humà en estat de salut i malaltia. També és especialista en medicina estètica i cirurgiana capil·lar. Ha desenvolupat un mètode propi en el qual la innovació, l’eficàcia i la qualitat dels tractaments són un refent.

El centre mèdic engloba diverses especialitats. I els seus serveis ens categoritzen en quatre famílies que fan una pica d’ullet als quatre elements naturals.

Serveis

Aquestes famílies són: medicina familiar, representa l’aire i la formen consultes mèdiques. Aquí es fa el seguiment dels pacients, s’atenen urgències i compten amb un endocrí que tracta els problemes d’obesitat, diabetis, i estil de vida saludable. També elabora dietes per tal d’afavorir la longevitat dels seus pacients.

La medicina estètica representa el foc. En el centre hi ha tot un ventall de tractaments mèdics, facials i corporals com: pílings, augment de llavis, massoteràpia, carboxiteràpia, tractaments per combatre les arrugues, taques o acne, també ofereixen un servei de masculinització facial.

La medicina capil·lar és l’element de la terra. El centre tracta l’alopècia, la caiguda del cabell enfortint-lo mitjançant tècniques de massoteràpia capil·lar, plasma i cèl·lules mare o injecció capil·lar.

L’aigua simbolitza la hidrologia mèdica, wellness i spa. En aquest apartat es tracten molèsties a través de l’aigua. S’ofereixen tractaments estètics de cabina com: bbglow, microblanding, micropigmentació, entre altres. Els seus pacients també disposen de banys termals i massatges. «Poques vegades es té prou en compte l’aigua com a mitjà físic per curar, motiu pel qual nosaltres posem molt de focus en la hidrologia. Cal, per tant, fomentar aquests tipus de tractaments i volem consolidar aquestes teràpies a la societat», expliquen des del centre.

Tots aquests serveis s’ofereixen de la mà dels millors professionals i de marques exclusives i amb les últimes tecnologies del mercat. El centre disposa d’un làser mèdic que permet tractar de manera no invasiva taques, arrugues, acne, rosàcia, varius i millorar la textura i l’aspecte de la pell. «Els resultats sorprenen», asseguren els responsables de 4elements. Tots els seus productes de cosmètica mèdica estan avalats científicament.