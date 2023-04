L’estudi sobre Estadística de Salut Mundial, elaborat el passat 2022 per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), exposa que un dels factors de risc per a la salut és la «mala nutrició», la qual fa referència a la deficiència, a l’excés o al desequilibri nutricional de les persones. A més, segons dades extretes d’aquest mateix informe, «fins a 45,4 milions de nens menors de 5 anys eren massa prims per la seva alçada el 2020, dels quals 13,6 milions estaven severament desnodrits», més de la meitat formen part de la regió del sud-est asiàtic. En canvi, d’acord amb l’OMS, s’estima que «38,9 milions de nens menors de 5 anys patien sobrepès el 2020». La prevalença regional fou alta especialment en 4 regions: la Mediterrània Oriental, Europa, regions del Pacífic Occidental i la Regió de les Amèriques. En ambdós casos, són vulnerables al risc de mort.

En aquest sentit, l’obesitat és més vulnerable a patir malalties cardiovasculars, diabetis i altres relacionades amb els músculs i les articulacions. L’OMS diu que «la prevalença d’obesitat, en el grup d’edat de 5 a 19 anys, ha augmentat a totes les regions del món des del 2000», destacant el seu pic més alt a les Amèriques on ha arribat al 14,4%. A més, l’anàlisi de dades de «les Enquestes Demogràfiques i de Salut en països amb ingressos baixos entre 2010-19 associa l’obesitat amb la situació econòmica i el nivell d’estudis».