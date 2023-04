Com cada any, la Fundació Salut Empordà (FSE) viurà la diada de Sant Jordi amb la celebració d’activitats adreçades a les persones ingressades i als professionals. El dia 21 d’abril, es repartiran 1.100 roses entre totes les persones que treballen en els cinc centres de la Fundació: l’Hospital de Figueres, el Centre Sociosanitari Bernat Jaume, l’ABS l’Escala, el Centre de Rehabilitació de Roses i la Clínica Santa Creu, com a mostra d’agraïment per la seva feina i dedicació i per dinamitzar la diada. Fer aquest detall a tots els professionals ha estat possible gràcies a la col·laboració de les empreses Vivers i Garden Moner, de l’Escala, i d’Splash Comunicació, de Figueres, i al suport d’un grup de dones voluntàries del Casal Cívic de Figueres, que arranjaran les flors.

El mateix 21 d’abril, un any més, Fruites Hurtós, d’Hostalets de Llers, distribuirà 250 roses entre les persones ingressades a l’Hospital i al Bernat Jaume, una acció que compta amb la implicació altruista de l’entitat Ksameu de la Fundació Sant Vicenç de Paül de Figueres, que hi col·labora amb un equip de voluntaris encarregats de guarnir les roses. Per la seva banda, els usuaris de l’Hospital de Dia del sociosanitari, amb el suport dels professionals del servei, han elaborat punts de llibre per als pacients ingressats en aquest centre. Fruites Hurtós també portarà rams per decorar els taulells de les entrades i dels punts de control de les plantes dels dos edificis. El programa d’activitats de Sant Jordi a la FSE arrencarà aquest any el dimecres 19 d’abril, a les 10 del matí, amb la segona edició de la sessió de conta-contes, a càrrec de Bel Bellvehí, a la plaça de l’Entrada Principal de l’Hospital. A banda dels nens i les nenes que aquest dia es trobin de visita al centre hospitalari i de les seves famílies, l’activitat també la gaudirà un grup d’infants de P-2 del Centre Municipal d’Educació Infantil Els Pins. La música també estarà present aquesta diada, amb l’actuació, el 21 d’abril al matí, de la coral de l’Institut Alexandre Deulofeu a la plaça de l’Entrada Principal de l’Hospital. Serà a les 11.30 h, sota la direcció de Joan Vila Safont i amb la col·laboració a la part tècnica de l’empresa de so Perspective Events. Concursos literaris de relats curts Aquest any, la FSE s’ha estrenat amb l’organització de dos concursos literaris, un de relats curts adreçat als professionals de la Fundació i un altre també de relats curts obert a la participació dels fills i les filles dels professionals, que tenen entre 12 i 18 anys. L’objectiu d’aquesta proposta cultural és promoure la creativitat literària de les persones que treballen a la Fundació i també entre els seus fills i filles i animar-los a participar en una iniciativa que relaciona els sectors sanitari i social amb l’escriptura d’una forma lúdica. Per als professionals, el tema del concurs és “Una experiència positiva en els àmbits de la salut i social”, mentre que als fills i a les filles dels professionals se’ls ha proposat escriure a partir de la frase “Fes un ‘like’ a la salut”. Aquesta darrera modalitat s’ha estructurat en tres categories: primer cicle d’ESO, segon cicle d’ESO i Batxillerat i Cicles Formatius. Els noms de les persones guanyadores es donarà a conèixer el 21 d’abril. Aquest dos certàmens compten amb el suport de la Llibreria La Ploma, de Figueres, i d’Aquabrava, de Roses.