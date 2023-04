La Cafeteria de l’Hospital de Figueres, gestionada per Emporhotel (l’agrupació de serveis hotelers de l’entitat), ha revalidat l’acreditació AMED (Alimentació Mediterrània), que lliura l’Agència de Salut Pública de Catalunya, com a centre hospitalari que promou i garanteix la dieta mediterrània a la seva cuina. L’establiment renova, d’aquesta manera, el reconeixement que va aconseguir per primer cop el desembre del 2013.

A més de la Cafeteria de l’Hospital de Figueres, Emporhotel també gestiona els establiments de l’Hospital de Palamós i de Palamós Gent Gran, els quals aquest any també han renovat l’acreditació AMED. L’Hospital de Palamós disposa d’aquest segell des del 2011, i Palamós Gent Gran, des del 2012. La Cafeteria de l’Hospital de Figueres serveix un menú diari de migdia, entre les persones treballadores de la Fundació Salut Empordà (FSE) i els usuaris externs. Seguint les indicacions d’AMED, entre els plats que se serveixen i que formen part de la dieta mediterrània, hi ha cereals integrals, carn i peix a la planxa, bufet d’amanides, verdures i llegums variats. Els menús permeten triar entre 4 primers i 3 segons, un dels quals sempre és peix. En les postres, s’ofereix fruita fresca de temporada, lactis i lactis desnatats i postres del dia casolanes. A més, a la carta s’aconsella diàriament un Menú Saludable. L’objectiu del programa AMED és promoure l’alimentació mediterrània i l’oci actiu en els establiments de restauració, en especial els de menú diari, ja que un 31 % de la població adulta catalana menja fora de casa més d’una vegada a la setmana. Els restaurants acreditats estan senyalitzats amb un adhesiu a l’exterior que els identifica com a locals AMED. Per aconseguir aquesta acreditació, els establiments han de complir una sèrie de requisits, que són, principalment, garantir que un 25 % de l’oferta de primers plats sigui a base de verdures, hortalisses o llegums; oferir algun producte integral a la carta; incloure a l’oferta de segons plats un 50 % de peix o carn magra; entre els làctics, s’ha d’oferir l’opció de baix contingut en greix; utilitzar oli d’oliva per amanir i preparar els plats (preferiblement oli d’oliva verge o verge extra), i fruita fresca com a postres en l’oferta. Des que l’any 2007 es van acreditar els primers restaurants promotors de l’Alimentació Mediterrània i difusors d’estils de vida saludable a la ciutat de Granollers, AMED s’ha ampliat a menjadors laborals, universitats i altres centres de formació, hospitals, residències, albergs, cadenes de restauració, a més de bars i restaurants.