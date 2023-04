El trastorn de l’espectre autista (TEA) té un origen neurobiològic i afecta la configuració del sistema nerviós i el funcionament cerebral. Afecta la comunicació, la interacció social, la flexibilitat i el comportament. Té gran variabilitat clínica, cosa que pot dificultar el diagnòstic a la infantesa. Els trets que presenta poden ser similars o variar d’una persona a una altra, com també la seva intensitat.

Parlant de la intel·ligència, es parla de persones amb TEA superdotades i de discapacitades. Però a aquestes persones, allò que realment els passa és que són expertes en el tema que els interessa. No es pot parlar que hi hagi una discapacitat intel·lectual clara i franca. El TEA s’associa als interessos restringits, és a dir, a una obsessió o fixació per una temàtica concreta inusual i no funcional, que proporciona expertesa. Parlar del tema d’interès pot facilitar la interactuació. Trobar un tema en comú facilita la conversa. De vegades, les persones amb TEA s’evadeixen del món, però no ho fan del tot. En preguntar-los, no saben contestar perquè els manca informació per la inatenció.

L’emmascarament fa que es diagnostiqui menys TEA, sobretot en les noies. Elles aparenten el que no són perquè estan més capacitades per seguir les normes socials i tenen menys comportaments repetitius i restringits. Han fet més jocs simbòlics (jugar a pares i mares, a metges...) i han desenvolupat més habilitats de comunicació, emmascarant els seus dèficits. Pot provocar diagnòstics erronis o tardans.

Tractem ara de la creativitat. Les persones amb TEA d’entrada només veuen els objectes tal com són. Si es dona una capsa a una nena petita amb TEA, la veurà tal qual i, com a molt, se li acudirà d’amagar-s’hi. No imaginarà fer-ne un coet o un castell. El desenvolupament de la seva creativitat té un ritme diferent. El seu processament cognitiu també és diferent. Viuen en el mateix món, però ho fan d’una altra manera.

Parlem ara de la socialització i la comunicació. Tenen dificultat per entendre altres persones i posar-se en el seu lloc i també per distingir entre veritat, mentida i engany. La informació la perceben de forma literal. Tenen dificultat de comprensió verbal. I els costa escoltar i guardar el torn de paraula. Prenen la informació tal com la reben amb dificultat per entendre les connotacions o matisos associats, per la dificultat de comprensió no verbal. Però sí que entenen les pròpies emocions. Les deficiències en la comunicació i en la interacció social, causen un deteriorament clínicament significatiu en l’àmbit social, laboral o altres.

Pel que fa a la reciprocitat, no entenen les normes de la societat, els costa expressar-se i també tenen dificultat de compressió socioemocional. Els problemes de comunicació poden provocar frustració. Les persones amb TEA han d’aprendre les habilitats socials. Tenen una nul·la integració en temes de conversa, perquè no entenen els altres i tenen dificultats d’expressió. També es diverteixen de forma diferent, ho fan en grups reduïts o amb jocs solitaris.

Pel que fa a la sensibilitat, hi ha persones hipersensibles i hiposensibles, a la temperatura, la llum, al so i al tacte. Això pot provocar diferents percepcions i reaccions davant d’un estímul auditiu, podent arribar a patir una crisi sensorial.

En l’esfera emocional, els costa identificar les emocions o el significat de l’expressió de les cares. Un fals mite diu que no senten emocions. La realitat és que les expressen de maneres diferents. Com repetir una cançó moltes vegades o un trosset de cançó mentre es van movent.

Poden presentar patrons de comportament restrictius, repetitius i estereotipats, de comportament, d’interessos o d’activitats, com a expressió de rigidesa. Per això juguen alineant, amb rutines i rituals.

Si veieu una noia pel carrer que porta uns cascs, penseu que potser no és que estigui escoltant música, sinó que pot ser una noia amb un TEA hipersensible, que s’està protegint.