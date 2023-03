Tots en algun moment o altre, hem passat per una malaltia i hem hagut d'agafar la baixa mèdica. Moltes vegades i més com està la situació actualment, és molt difícil de gestionar, tant per la falta de personal mèdic com per la paperassa i els desplaçaments que el pacient ha de suportar de forma reiterada.

Dur els papers a l'empresa, haver-los d'enviar via email o haver de fer trucades incòmodes amb el teu cap o amb el departament de Recursos Humans de la teva empresa per tal d'explicar la teva situació, la veritat és que és una situació una mica feixuga, incòmode i més, si no et trobes bé. El govern de la Generalitat de Catalunya aposta per la nova gestió electrònica de les baixes per tal d'evitar aquests desplaçaments innecessaris si estàs malalt. A partir de l'1 d'abril si estàs de baixa només hauràs d'anar al CAP, fer la revisió que pertoqui i directament l'empresa rebrà la teva baixa, confirmació, continuïtat o alta mèdica. Aquests tràmits es generaran a través de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).