La cadena de supermercats Lidl va informar aquest dijous de la retirada d'un lot d'un dels seus productes: un embotit elaborat per una empresa de León, després de detectar listèria. Es tracta d'un lot de cecina en oli d'oliva que elabora l'empresa Friber, dedicada al sector carni des de fa 50 anys.

Va ser pròpia empresa la que va donar la veu d'alarma després de detectar aquest bacteri en el lot que porta data de caducitat l'11 de juliol de 2023. En concret, s'ha localitzat en ell el bacteri Listeria monocytogenes, va comunicar Lidl en un comunicat. El producte es va vendre en els establiments del País Basc, Aragó, Navarra, La Rioja i Cantàbria.

Els clients que hagin comprat el producte poden retornar-lo en qualsevol botiga Lidl. Es procedirà a fer al reemborsament del preu de compra, fins i tot si no tenen el tiquet. Per part seva, el fabricant ha demanat disculpes i ha afirmat que cap dels altres productes que fabriquen i ven en els establiments de Lidl s'ha vist afectat per aquesta alerta.

Què és la listeriosi

La listeriosi és una infecció greu causada pel bacteri listèria que infecta a les persones a través d'aliments contaminats. Pot ser molt perjudicial per a les embarassades, però també per a la resta de consumidors que poden patir malalties gastrointestinals greus i símptomes similars a la grip.