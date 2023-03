El glaucoma és una malaltia ocular que danya el nervi òptic i pot llevar a la pèrdua permanent de la visió si no es tracta adequadament. El nervi òptic és l'encarregat de transmetre la informació visual des de l'ull fins al cervell.

El glaucoma pot ser causat per diferents factors, com l'augment de la pressió intraocular, l'edat avançada, antecedents familiars de glaucoma, malalties com la diabetis, la miopia, entre altres.

Els símptomes del glaucoma poden ser imperceptibles fins que la malaltia està avançada, la qual cosa fa que sigui important fer-se exàmens oculars de manera regular.

Alguns dels símptomes que es poden presentar són:

Visió borrosa o reduïda

Sensació de tenir un objecte estrany en l'ull

Mal de cap o en els ulls

Nàusees i vòmits

Halos al voltant de les llums

Visió de túnel (pèrdua de la visió perifèrica)

El tractament del glaucoma té com a objectiu controlar la pressió intraocular i prevenir el mal addicional al nervi òptic. El tractament pot incloure medicaments en forma de gotes o pastilles per a reduir la pressió intraocular, cirurgia per a millorar el drenatge del líquid o làser per a obrir els canals de drenatge.

Com es controla la progressió del glaucoma?

És important destacar que, encara que el tractament pot prevenir la pèrdua de visió addicional, no pot recuperar la visió que ja s'ha perdut a causa del mal en el nervi òptic. És per això que el control i seguiment del glaucoma són fonamentals per a evitar la progressió de la malaltia. Es recomana que les persones majors de 40 anys, especialment aquelles amb antecedents familiars de glaucoma, se sotmetin a exàmens oculars regulars.

El control de la progressió del glaucoma implica la identificació primerenca de la malaltia i la implementació d'un tractament adequat i continu.

Algunes mesures que es poden prendre per a controlar la progressió del glaucoma són:

Exàmens oculars regulars: És important que les persones majors de 40 anys, especialment aquelles amb antecedents familiars de glaucoma, se sotmetin a exàmens oculars regulars per a detectar la malaltia en etapes primerenques.

Control de la pressió intraocular: La pressió intraocular és un factor important en el desenvolupament i progressió del glaucoma. El control de la pressió intraocular es pot aconseguir mitjançant l'ús de medicaments en forma de gotes o pastilles, cirurgia o tractament amb làser.

Compliment del tractament: És important que les persones amb glaucoma siguin el tractament prescrit pel seu mèdic oftalmòleg per a controlar el progrés.

El control de la progressió del glaucoma implica la identificació primerenca de la malaltia i la implementació d'un tractament adequat i continu.

La detecció precoç del glaucoma és crucial per a prevenir la pèrdua de visió irreversible. Per això, és important sotmetre's a exàmens oculars regulars, que inclouen proves específiques per a detectar el glaucoma.

Les cinc proves comunes per a la detecció precoç del glaucoma són:

La pressió intraocular La forma i el color del nervi òptic La totalitat del camp visual L'angle de l'ull on l'iris es troba amb la còrnia El gruix de la còrnia.

Aquestes proves són importants perquè: La pressió intraocular és un factor clau en el desenvolupament del glaucoma i pot mesurar-se fàcilment en un examen ocular.

La forma i el color del nervi òptic poden indicar si hi ha hagut mal degut al glaucoma. La totalitat del camp visual és important perquè el glaucoma generalment comença des de la visió perifèrica abans d'afectar la visió central. L'angle de l'ull pot afectar la capacitat del líquid de l'ull per a drenar adequadament, la qual cosa pot augmentar la pressió intraocular i augmentar el risc de glaucoma. El gruix de la còrnia pot afectar el mesurament de la pressió intraocular, la qual cosa pot afectar el diagnòstic i al tractament del glaucoma.

Realitzar-se aquestes proves pot ajudar a detectar el glaucoma en etapes primerenques, quan el tractament pot ser més efectiu en la prevenció de la pèrdua de visió. Per tant, és important programar exàmens oculars regulars en el nostre consultori per a la detecció precoç, fer-se les proves necessàries per a detectar el glaucoma. No deixis que el glaucoma et robi la vista

Detecció precoç del glaucoma amb tecnologia avançada en Optipunt Dr. Zaben

En Optipunt Dr. Zaben, ens preocupem per la salut dels teus ulls, i per això hem integrat tecnologia avançada en la nostra clínica. Amb l'ús de la tomografia de coherència òptica i la plataforma Visionix VX 650, podem realitzar un examen ocular complet i precís en segons.

El nostre equip de professionals altament capacitats utilitza aquestes eines per a detectar de manera primerenca les principals patologies oculars, inclòs el glaucoma. El mesurament i anàlisi dels segments anterior i posterior de l'ull ens permet realitzar un examen exhaustiu i precís per a detectar qualsevol anomalia en el nervi òptic o en la pressió intraocular.

El glaucoma és una de les principals causes de ceguesa, però amb les nostres proves avançades i tecnologia, podem detectar-lo a temps i proporcionar un tractament adequat per a prevenir la pèrdua de visió.

Et recomanem programar una cita amb nosaltres en Optipunt Dr. Zaben per a un examen ocular complet i detecció precoç del glaucoma. No deixis que el glaucoma et robi la vista!