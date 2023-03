La Regió Sanitària Girona disposa d’un nou hospital de dia de salut mental per a la població de l’Alt Empordà. Aquest nou equipament, gestionat per l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), està dotat de 30 places, distribuïdes de forma equitativa entre atenció a adults i infantojuvenil. El centre, que ja es troba en ple funcionament, permetrà millorar l’accessibilitat i l’equitat territorial en relació amb aquest servei, i forma part del model comunitari i de treball en xarxa que caracteritza la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’IAS a comarques gironines.

El nou servei atén una població de referència de 140.000 habitants i està ubicat al número 5 del carrer Pi i Margall de Figueres. La posada en marxa de l’hospital de dia ha significat una inversió de 387.000 euros: 260.000 euros destinats a la compra del local i 127.000 euros per a l’adequació de l’immoble (obres i equipament).

El local disposa d’una entrada a la planta baixa amb un vestíbul, ascensor i escales d’accés a planta primera. En aquesta primera planta és on es desenvolupa l’activitat. La superfície construïda és de 733 m2 distribuïts en diferents sales i espais. En accedir a la planta superior es troba la zona de consergeria i atenció al públic, despatxos per a professionals i infermeria. També es disposa d’una sala polivalent. L’hospital de dia s’ha dissenyat de manera que les zones dedicades a l’atenció d’adults i l’infantojuvenil estan separades i cadascuna d’elles disposa de consultes, sales de treball per als professionals, espais per a les activitats i taquilles. En el cas de l’àrea d’hospital de dia infantil, també es disposa d’un espai de cuina i menjador.

Amb l’obertura del centre es constata el compromís del Departament de Salut envers la salut mental de la població i s’avança en la millora de l’accessibilitat i l’equitat territorial en els recursos. Fins ara, la Regió disposava d’un únic hospital de dia infantil i juvenil amb 25 places, situat al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt. Entre el 10 i 15% de les persones ateses són de l’Alt Empordà. En el cas de l’atenció a adults, a la Regió Sanitària Girona es disposava fins ara de dos hospitals de dia: un al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt (IAS) i un altre a Malgrat de Mar (Comunitat Terapèutica del Maresme). Específicament, l’hospital de dia d’adults del parc hospitalari, de referència per a la demarcació de Girona, disposa de 25 places. Entre un 15 i un 20% de les persones ateses també són de l’Alt Empordà.

Així doncs, amb el nou equipament a Figueres la població guanya en proximitat de l’atenció i estalvi de desplaçaments, fet que afavoreix la vinculació al recurs i al tractament.

Atenció al trastorn mental greu en un entorn comunitari

L’hospital de dia d’adults és un recurs d’atenció continuada, de tractament intensiu i limitat en el temps, orientat a la continuïtat de cures en un context comunitari. Està dirigit a persones, de 18 a 15 anys, amb un trastorn mental greu (trastorns psicòtics, trastorns de la personalitat, trastorns neuròtics greus o trastorns de la conducta alimentària, entre altres). Es caracteritza per la integració de diferents activitats terapèutiques amb l'objectiu d’afavorir els pacients cap a una major autonomia dins la societat, a través del treball en equip i tractaments terapèutics de caràcter individual, familiars i grupals.

Per la seva banda, l’hospital de dia infantojuvenil atén nens i adolescents menors de 18 anys amb un problema de salut mental que necessita d’un tractament ambulatori intensiu. Són persones diagnosticades de trastorns de l’aspecte autista, trastorns de conducta, trastorns de conducta alimentària, o fòbies, a títol d’exemple. El recurs combina diferents recursos i estratègies terapèutiques alhora i manté el pacient en el seu entorn habitual de convivència. L’atenció va acompanyada del treball conjunt amb les famílies. Al centre s’hi aborda la complexitat psicopatològica d’alguns nens i adolescents amb trastorns moderats-greus i/o amb personalitat complexa.

L’hospital de dia és atès per un equip multidisciplinari de professionals integrat per psiquiatre, psicòleg, educador social, terapeuta ocupacional, personal d’infermeria i auxiliar administratiu. L’equip treballa coordinadament amb la resta de recursos i professionals de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions. La via d’accés és la derivació des del centre de salut mental de referència o des de l'ingrés hospitalari.

L'any 2022, l’hospital de dia d’adults va atendre 93 pacients, 51 dels quals van ser pacients nous. S’hi van fer un total de 2.827 sessions de diferent tipologia. En relació amb l’hospital de dia d’adolescents, es van tractar 54 pacients, nou dels quals per primera vegada. En aquest cas es van fer 1.716 sessions.

Amb l’estrena de l’hospital de dia de Figueres, la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de la Regió Sanitària de Girona passa a tenir tres hospitals de dia d’adults i dos d’infantojuvenils. Tot i això, l’objectiu és que la cartera de serveis segueixi creixent en places d’hospital de dia a la resta de comarques, per tal d’afavorir l’accessibilitat de la població. Actualment l’Alt Empordà disposa -a més del nou equipament- d’un centre de salut mental d’adults, un centre de salut mental infantil i juvenil, un servei de rehabilitació comunitària, un centre d’atenció i seguiment a les drogodependències i un equip d’intervenció precoç a la psicosi. També hi treballen els equips mòbils de salut mental d’atenció directa al lloc de vida de les persones amb un problema de salut mental (PSI).

La Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’IAS, a comarques gironines és un model d’atenció comunitària de referència. Es tracta d’un model sense llarga estada psiquiàtrica des de fa 18 anys, amb recursos a prop de les persones, capaç de garantir l’accés a les intervencions en psicoteràpia, la rehabilitació psicosocial en els trastorns més greus i promotor de l’accés a un habitatge digne, a una feina i a l’oci. El model es fonamenta en una xarxa integrada i coordinada amb les diferents organitzacions amb què es comparteixen processos d’intervenció en l’atenció a la salut mental de les persones (salut, escola, justícia, serveis socials, inclusió laboral, família, suport jurídic i social, entre altres). El model té en compte els tres nivells d’atenció: prevenció, atenció i rehabilitació, des d’una visió multidimensional de la persona: biològica, psicològica i social.