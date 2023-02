L’Ajuntament de l’Escala i l’Associació Espanyola Contra el Càncer de Girona (AECC) organitzen unes sessions gratuïtes per ajudar a les persones fumadores a deixar-ho. Per participar-hi cal inscripció prèvia que es pot fer fins al dia 28 de febrer i s’haurà de fer una entrevista individual en línia amb els responsables de l’AECC abans de començar les sessions on es valoraran diferents coses, entre elles la predisposició per deixar de fumar. Ja fa temps que l’associació duu a terme aquest programa. Es fa en format grupal, amb un màxim de dotze persones, i pot ser presencial o online. En el cas de l’Escala serà presencial.

A les sessions es treballen maneres eficaces per deixar el tabac. Duren una hora i mitja i es fan cada dijous a les sis de la tarda la sala d’actes del consistori. El programa comença el dos de març i acaba el quinze de juny.

Pel que fa a les sessions, n’estan previstes un total de nou i d’aquestes, tres són de seguiment. En la primera hi ha un control i els participants coneixeran la seva manera de fumar. Un cop sàpiguen això en la segona i la tercera sessió hi haurà una reducció del nombre de cigarretes que fumen al dia i a la quarta sessió és quan es deixa el tabac. Per tant, no es deixa de fumar el primer dia. La resta de sessions són de simptomatologia, per conèixer el seu estat d’ànim, com ho afronten, les millores en el seu dia a dia, entre altres coses. I també es fa un acompanyament personalitzat per evitar les recaigudes.

Conveni de dos anys

Aquest programa s’emmarca dins el conveni de dos anys entre l’Ajuntament i la Junta Provincial de l’associació a Girona. El qual també establia, entre altres accions de conscienciació, convertir en espais sense fum l’entorn que envolta els parcs infantils i les principals zones esportives i lúdiques municipals. D’aquesta manera el consistori es comprometia a promocionar els objectius de l’AECC.

L’Ajuntament fa anys que col·labora donant suport en la difusió i publicitat de les diverses activitats encapçalades per l’associació, oferint espais i recursos. Coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac, el 31 de maig de 2022, ja van començar a col·locar-se els cartells que senyalitzen aquests espais sense fum, amb la voluntat d’aconseguir que es deixi de fumar no només en els espais on ja està estrictament prohibit per la llei, com són l’interior dels espais esportius o el recinte dels parcs infantils, sinó també al seu entorn.