Sant Pere Pescador compta des d'aquest mes de febrer amb un nou programa d’atenció sanitària comunitària denominat Escola de l’Esquena, que està adreçat a dones que pateixen de mal d’esquena, principalment de lumbàlgies i de dolors cervicals. Les classes les imparteixen dos voluntaris, els fisioterapeutes Marc Tremoleda i Enric Aurich, amb la col·laboració de dos professionals de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) l’Escala que treballen al dispensari municipal de Sant Pere Pescador, el metge de família Enric Pous i la infermera Gemma Llombart. La iniciativa l’ha impulsat la Taula de Salut Comunitària, integrada per representants de l’ABS l’Escala, l’Ajuntament de Sant Pere, les àrees de Benestar Social i d’Inclusió del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i entitats del municipi, amb l’objectiu d’ensenyar a les participants exercicis d’estiraments, reforç muscular i higiene postural per protegir la seva esquena.

Aquesta proposta ha nascut com a prova pilot per oferir una atenció específica a un col·lectiu de dones que, per la seva activitat laboral, poden presentar patologies relacionades amb l’esquena. “Són dones que treballen al camp, a l’hostaleria o bé fent feines de neteja i que acostumen a patir dolor lumbar o cervical. Feia temps que ens preocupava poder abordar aquest tema d’una manera pràctica i estem contents d’haver pogut posar la primera pedra amb la creació de l’Escola de l’Esquena”, explica Enric Pous.

Aquesta atenció s’ha iniciat amb un grup de deu dones. En principi, s’han previst cinc sessions, que es porten a terme els dimarts de 10 a 11 h, en una de les sales de l’Espai d’Entitats del municipi. El programa d’exercicis que proposen els professionals a les participants són de reforç muscular i estiraments per disminuir les tensions sobre les estructures de l’esquena i per alleugerir el dolor. “Tots els exercicis que les dones aprenen a les classes després els poden fer a casa seva. Moltes d’elles ja tenen interioritzats els beneficis de sortir a caminar, però també és important que sàpiguen fer bé exercicis d’educació postural i estiraments”, ha dit Pous.

Un cop finalitzin les cinc sessions inicials, es farà una valoració sobre el funcionament d’aquest taller grupal amb la voluntat de donar-li continuïtat. El metge del consultori local de Sant Pere Pescador assenyala que si es demostra l’efectivitat d’aquest programa d’atenció sanitària comunitària, es crearan nous grups per a dones, en horari de matins, i també se’n formaran per a homes, en horari de tardes, adreçats a aquells que fan feines relacionades amb l’agricultura.

La Taula de Salut Comunitària

La Taula de Salut Comunitària de Sant Pere Pescador es va començar a gestar el 2019 i es va consolidar el 2020 amb la campanya d'atenció dels treballadors temporers durant la pandèmia. L’objectiu és identificar les necessitats i fortaleses de la comunitat i així poder engegar o potenciar actuacions que reverteixin en la millora de la salut de la població. A la vegada que garanteix tenir un espai de debat i abordatge a partir de la identificació, a través del sistema de salut, de les diferents problemàtiques que afecten el municipi.