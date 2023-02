El Centre Sociosanitari Bernat Jaume de Figueres ha posat en marxa aquest mes de febrer la teràpia assistida amb animals, en concret amb dues gosses, la Nit i la Crep, i un gat, l’Oreo. Aquesta activitat es realitza a la tercera planta del sociosanitari, on es troba la Unitat de Psicogeriatria. Les sessions es fan cada dos dimecres a la tarda, de la mà de l’empresa de Peralada Lladruc, un servei d’educació canina integral especialitzat en activitats assistides amb animals.

Aquesta activitat s’ha incorporat com a eina terapèutica al Bernat Jaume perquè s’ha demostrat que beneficia els usuaris amb demència en el treball d’aspectes motors, cognitius i psicosocials. De moment, la teràpia assistida amb animals s’ha posat en marxa a la Unitat de Psicogeriatria, però la idea és fer-la extensiva més endavant a altres plantes del sociosanitari i, també, a més dies de la setmana.

“Aquesta teràpia està adreçada a pacients amb dificultats per mantenir la comunicació verbal, amb problemes d’atenció i amb desorientació. Resulta complex fer activitats estructurades amb ells i, per això, creiem que la teràpia amb animals permetrà que puguin expressar altres dimensions, com les emocions i els sentiments que sí que es conserven durant la malaltia. Creiem que aquest tipus de teràpia facilitarà la connexió entre els usuaris i, a més, els pot fer sentir millor”, ha explicat Esther Celda, metgessa geriatra, gerontòloga i directora d'Atenció Sociosanitària de la Fundació Salut Empordà (FSE).

Pel que fa als animals que participen en aquesta activitat, la Nit i la Crep són Labrador Retriever i l’Oreo és un gat comú europeu blanc i negre.

Beneficis de la teràpia assistida amb animals

Des del punt de vista motor, les gosses i el gat ajuden l’usuari a treballar la motricitat fina. Per exemple, l’usuari pot posar pinces de colors a l’arnès del gos, fer-li una cua amb una goma de cabell o lligar la corretja al collar. També pot fer exercicis de motricitat gruixuda quan agafa un raspall i pentina el gat de pèl llarg o quan li col·loca un mocador. Altres aspectes motors en els quals es pot incidir són la integració visual -llançar la pilota a un gos, donar-li un premi a la boca o demanar-li la pota- i la realització de les activitats de la vida diària, com pentinar-se, aixecar-se de la cadira o utilitzar el caminador.

Pel que fa als aspectes cognitius, els usuaris treballen l’atenció, quan escolten les indicacions de Roser Feliu, directora de Lladruc; la memòria, perquè recorden els noms dels animals, el seu color, la seva edat o allò que més els agrada d’ells; la resolució de problemes, quan cal moure el gat si està estirat a la falda o com cal posar-se per agafar més bé la gossa; l’orientació, ja que pot acompanyar les mascotes fins al final d’un passadís, i la seqüenciació a l’hora de preparar els estris necessaris per fer les activitats amb els peluts.

Quant als aspectes psicosocials, es donen casos de persones que recorden verbalment experiències passades amb animals i també de persones que expressen sentiments cap a les mascotes.

Tal com assenyala Feliu, “aquests són només alguns dels beneficis que pot tenir l’ús dels animals amb persones amb demència, però hem de recordar que, en molts casos, aquests sorgeixen de forma espontània: afavoreixen el record, promouen reflexions del passat, ajuden a lluitar contra el sentiment de solitud, serveixen de motivador social, potencien la realització d’activitat física i un llarg etcètera”. Alhora que afirma que aquest tipus de teràpia no està només pensada per als residents d’aquest centre, sinó també per als treballadors i familiars, que poden ajudar a crear un ambient distès i lúdic en cada sessió.

En l’activitat, també hi col·labora un grup d’alumnes de 4t d’ESO de La Salle Figueres que participen en el projecte de voluntariat Aprenentatge i Servei (APS). Són joves que fan de voluntaris i que acompanyen les persones grans, dinamitzant-los les tardes amb activitats. La Valèria, una de les alumnes de 4t d’ESO, valora molt positivament que les persones residents del Bernat Jaume rebin la visita dels animals perquè se les veu “emocionades i reaccionen d’una forma molt positiva”.