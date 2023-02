Les controvertides memòries del príncep Harry revelen que el fill de Diana de Gal·les va inhalar ‘gas del riure’, junt amb la seva dona, Meghan Markle, durant el part del seu primer fill, a l’habitació de l’Hospital Portland de Londres. La confessió ha posat d’actualitat l’ús de l’òxid nitrós als parts, una tècnica molt estesa al Regne Unit i que a Espanya s’utilitza cada vegada vegada amb més freqüència, sobretot en les fases inicials del procés.

No està disponible a tots els hospitals espanyols però sí en «la majoria», segons explica Salomé Álvarez, presidenta de la Federació d’Associacions de Matrones d’Espanya (FAME). L’anomenat ‘gas del riure’ és una barreja de gasos, en la qual domina l’òxid nitrós, que té un efecte relaxant, de manera que, tot i que no desapareix el dolor, «ajuda les parteres a tolerar-lo millor»; juntament amb l’ús d’altres tècniques com les pilotes de goma, les dutxes d’aigua calenta, els sacs de llavors, etc.

La clau és que aquestes tècniques poden retardar o fins i tot evitar l’ús de l’epidural, que és «invasiva, pot retardar l’inici del part i allargar les hores en què la dona està amb un catèter». Per això s’ofereix a les parteres sobretot a les fases inicials d’un part i, a les que ho vulguin, durant tot el procés.

L’epidural

«L’únic mètode analgèsic no és l’epidural, n’hi ha diversos, farmacològics i no farmacològics, i l’important és tenir un ventall ampli i que la dona esculli, perquè no són excloents i està bé combinar-los, perquè el part són moltes hores i es passa per diverses fases, i quan el part no està ben establert l’epidural podria retardar l’inici», afirma la presidenta de la federació de llevadores.

Un dels avantatges de l’anomenat ‘gas del riure’ és que el seu efecte dura molt poc. «Durant la contracció la partera pot inhalar-lo i si deixa de fer-ho, l’efecte se li passa, cosa que li permet alhora caminar, canviar de posició, utilitzar la pilota, etc.», relata Gloria Rebollo, matrona a l’Institut Català de la Salut. Rebollo indica que aquesta tècnica encara no és present a tots els hospitals catalans però el seu ús «s’està estenent», sobretot entre aquelles dones que opten per un «part natural».

Les especialistes consultades remarquen que l’ús d’òxid nitrós no té efectes secundaris ni en la mare ni en el nadó i que, per això, cada vegada és present en més estudis i guies sobre l’atenció al part.