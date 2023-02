A l’espai L’ikigai, fundat per la psicòloga Mar Casas, es farà una presentació gratuïta dels cursos que s’impartiran properament al mateix centre. Aquests se centraran en la tècnica del focusing i van a càrrec de l’especialista i trainer Joan Canillas. Tindrà lloc el proper divendres 17 de febrer de 20 a 21 h i, segons explica Casas, «serà un tast que servirà perquè la gent pugui experimentar en què consisteix aquesta eina i com la pot aplicar en el seu dia a dia. Està obert a tothom perquè qualsevol persona pot aprendre aquest mètode».

La psicòloga Montserrat Calderon defineix el focusing com un procés d’autoconsciència i curació emocional corporalment orientat. És una tècnica vivencial que es basa en l’escolta profunda amable i atenta del propi cos per aprofitar-ne la saviesa i fer-nos més conscients de les experiències que vivim. És un procés de presa de consciència. És escoltar el que passa dins nostre, les sensacions que percebem, però fer això requereix pràctica.

Per dur a terme el focusing «primer has de preparar el cos i l’espai. Es necessita un lloc tranquil i sense distraccions. Aquesta és una tècnica que es fa en parella: l’un tanca els ulls, enfoca dins seu i diu en veu alta les sensacions que nota en el seu cos o el que visualitza; l’altre l’acompanya molt suaument i l’interpel·la, sense preguntes, sense judicis. Et pots centrar en un assumpte concret (feina, parella, família, etc.) o no centrar-te en res en especial, però et serveix per saber com estàs. Amb el focusing treballes amb el subconscient i, gràcies a això, el cos manifesta la pròpia certesa. T’ensenya a interpretar els significats que et dona el teu cos», descriu Canillas, i continua explicant que «dins nostre tots tenim una brúixola que ens guia i el focusing et dona eines per interpel·lar-la i descobrir quin camí has de seguir. Quan tens la tècnica, la pots aplicar moltes vegades al dia». Aquesta és una qualitat que ja tenim de manera innata, però s’ha d’exercitar, «es tracta, realment, de confiar en un mateix», explica Casas. I també subratlla que aquest exercici no s’ha de confondre amb una meditació, tot i que hi té punts en comú, com per exemple la preparació de l’espai i que primer fas un escàner corporal.

«La meditació serveix per relaxar-te i baixar de freqüència, i sí que hi ha una comprensió molt gran de tu mateix, però el focusing apunta cap a la direcció on has d’anar i et serveix per resoldre els problemes que puguis tenir» assegura Joan Canillas.

«En el taller ensenyarem els passos per llegir aquests significats, per poder saber com arribar a aquest llenguatge. Això ho pot aprendre tothom i és una eina vàlida per a qualsevol persona i molt útil per a mares, pares, mestres,...», destaquen els dos terapeutes.

«Les persones som un cos, però tendim a tapar-lo i a posar pagats quan ens parla en comptes d’escoltar-lo. Moltes vegades sabem el que hem de fer perquè, si una cosa et fa sentir incòmode, és que no va bé, però hi posem pagats i no ens fem cas. El focusing tracta de confiar en el que sentim i t’ajuda a prendre accions a la vida», destaca Casas.