El mes de febrer de 1997, l’optometrista Ahmad Zaben, figuerenc d’origen palestí, va decidir obrir el seu propi centre de salut ocular amb un objectiu clar: «Aportar a la gent totes les solucions que fossin possibles per a millorar la seva salut i capacitats visuals», explica Zaben sobre la seva feina en el camp de l’optometria. La disciplina encarregada del diagnòstic, tractament i correcció de defectes refractius i acomodatius de la vista i detecció precoç de patologies oculars.

Fa vint-i-cinc anys, Optipunt va obrir al carrer Concepció i des d’aquesta tardor, convertit en un referent de Figueres i de l’Alt Empordà, el gabinet d’Ahmad Zaben està situat en u local de la plaça de l’Escorxador.

Format a la facultat d’optometria de Terrassa, posteriorment va obtenir el doctorat per la Universitat Europea. Ahmad Zaben sempre ha treballat seguint els principis mèdics de la seva especialitat, l’optometria, que és la disciplina encarregada del diagnòstic, tractament i correcció de defectes refractius i acomodatius de la vista i detecció precoç de patologies oculars.

També s’ocupa del disseny, càlcul, adaptació i control de lents de contacte i de lents oftàlmiques. «Hem procurat ser molt fidels a la feina que ens pertoca fer i sempre hem buscat referents per a la derivació dels casos que necessitaven un tractament mèdic específic», afegeix.

Optipunt ha destacat per la implantació constant de les noves tecnologies, la qual cosa ha dut el centre de Figueres a ser pioner en nombroses ocasions a l’hora de disposar d’equips que en el seu moment encara no havien arribat a la demarcació de Girona, a Catalunya o, inclús, a Espanya, i que, posteriorment, s’han estès a altres centres públics i privats. Aquest seria el cas, en els diferents àmbits, de l’aparell de retallar vidres de 3D, la tomografia de coherència òptica OCT, la plataforma de telemedicina oftàlmica, creada pels millors especialistes en oftalmologia, l’aplicació de la microperimetria o la teleconsulta.

En l’aspecte del treball per a la baixa visió, també han estat pioners en l’aplicació d’un sistema de realitat augmentada. A més a més, tenen cura de les problemàtiques visuals infantils des del seu departament d’optometria pediàtrica. Optipunt també té un gabinet auditiu que segueix les mateixes premisses. «Volem que el nostre pacient, tingui l’edat que tingui, tingui tota la informació possible i la màxima orientació sobre la seva salut ocular i la seva patologia, si existeix. D’aquesta manera, podem guiar-lo i derivar-lo a un especialista, si és necessari». Des del minut u de l’obertura d’Optipunt, Ahmad Zaben ha tingut molt clar que «l’única manera d’atendre bé els pacients ha estat disposar d’un equip format que en tot moment pugui estar a l’altura. Sempre hem procurat, començant per mi mateix, que la formació fos constant