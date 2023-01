L’Oncotrail, la trail solidària de 100 km per equips a favor dels afectats de càncer que organitza la Fundació Oncolliga Girona, arriba aquest any a la seva 10a edició. Una xifra rodona que els organitzadors volen celebrar organitzant una exposició fotogràfica itinerant i creant una línia de roba esportiva amb un disseny exclusiu que estarà disponible online.

Així ho van explicar en l’acte de presentació d’Oncotrail 2023 que es va celebrar al Museu del Suro de Palafrugell, durant el qual es va fer balanç sobre l’anterior edició. A la presentació, hi van intervenir la presidenta d’Oncolliga, Paqui Badosa; el regidor d’Esports, Isidre Tenas, i la representant d’Esports de la Generalitat a Girona, Anna Julià, a més del director de la cursa, Lluís Comet, i Jordi Alsina, membre de l’Agrupació Excursionista Palafrugell, entitat que col·labora en l’organització juntament amb el Club Atlètic de Palafrugell.

Els organitzadors van aprofitar per explicar amb detall com s’han aplicat els 381.000 euros que es van recaptar en l’edició del 2022 gràcies als donatius dels equips participants. Un dels principals centres beneficiats ha estat l’Hospital de Figueres de la Fundació Salut Empordà, que ha rebut 55.000 €. Aquest fons es destina a l’accés a una eina d’identificació de tumors basada en tècniques d’IA i, més concretament, de Deep Learning a partir d’uns algoritmes creats, conjuntament per l’equip de desenvolupament de la Direcció d’Innovació del Parc Salut Mar (Hospital del Mar) de Barcelona i la pròpia Fundació Salut Empordà.

Segons l’Oncolliga, el 70% dels donatius s’han destinat a millores en hospitals gironins, investigació del càncer i posada en marxa dels nous programes de nutrició i sexualitat d’Oncolliga.

L’altre 30% es destinarà a donar continuïtat a la resta de serveis que Oncolliga ofereix als malalts de càncer i les seves famílies.

El gruix més important dels fons recollits (188.560 euros) s’ha destinat als hospitals gironins per millorar el confort i el diagnòstic dels malalts de càncer i una altra part destacada (40.000 euros) al projecte de recerca sobre el càncer d’ovari que du a terme un equip d’investigadors de l’IDIBGI dirigit per la Dra. Pilar Barretina, al qual ja es van destinar 30.000 euros de l’edició del 2021. L’objectiu d’aquest estudi és identificar els biomarcadors clínics i moleculars de predicció de llarga supervivència d’aquest tipus de càncer.

La resta tindran com a finalitat el finançament de dos nous programes d’Assessorament en Nutrició i Càncer i Sexualitat Clínica Oncològica que ha engegat la Fundació Oncolliga Girona (40.000 euros) i a donar continuïtat a la resta de serveis que l’entitat ofereix als malalts de càncer i les seves famílies (114.443 euros).

Una dècada de creixement

La primera edició de l’Oncotrail es va celebrar l’any 2013 i, des d’aleshores, el nombre d’equips participants i de donatius ha crescut de manera espectacular, passant dels 45 equips i 57.850 euros d’aquell primer any, als 318 equips i 381.000 euros de recaptació de la darrera edició. Els diners es recapten a través de les aportacions solidàries dels equips, que han de fer un donatiu mínim de 1.000 euros per poder-hi participar, si bé són molts els que depassen amb escreix aquesta quantitat. En total, en les nou edicions celebrades fins ara s’ha recaptat prop de 2 milions d’euros (1.975.424 euros).