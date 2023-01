La vaga de sanitaris convocada per la Intersindical-CSC per al conjunt dels professionals del sistema de salut de Catalunya ha tingut un seguiment de l’1,1% dels facultatius i de l’1,4% de la resta de personal durant el torn de matí, segons el 45% de les entitats proveïdores que han reportat les dades i ha informat Salut en un comunicat.

Pel que fa al torn de nit, el seguiment ha sigut pràcticament nul, amb un 0% de facultatius i un 0,3% de la resta de sanitaris. En aquest cas, són dades reportades per un 25% de les entitats proveïdores, incloent l’ICS.

El percentatge més elevat entre els facultatius s’ha registrat a Girona, amb un 4%. Pel que fa a la resta de personal, hi ha hagut un 2,7% de seguiment a la regió metropolitana sud.

Uns 500 sanitaris es concentren a la plaça de Sant Jaume en la primera jornada de vaga d'una setmana de mobilitzacions

Uns 500 sanitaris s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume per reclamar millores en el sistema de salut, com mesures davant la pressió assistencial o millors condicionals laborals, en la primera de les dues jornades de la vaga convocada per la Intersindical, aquest dimarts i dimecres. Infermeres, llevadores, auxiliars d'infermeria (TCAI) i altres col·lectius s'han manifestat davant el Palau de al Generalitat per recalcar que són "imprescindibles". "O comencem a sacsejar la situació o no ens en sortirem", ha advertit Nèstor Sastre, de la Intersindical, en una atenció als periodistes. Aquesta és la primera mobilització d'una setmana amb diverses convocatòries de vaga, de sanitaris, docents i també taxistes, entre dimarts i dijous.