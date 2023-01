L’Hospital de Figueres ha incorporat aquest mes de gener les ulleres de Realitat Virtual (RV) a la Unitat de Diàlisi i a la Unitat de Monitoratge (UMO) del Servei d’Urgències. S’amplia, d’aquesta manera, la utilització d’aquest recurs tecnològic, que es fa servir des de fa més d’un any en certes proves o exploracions als nens i nenes que estan ingressats a la planta de Pediatria.

L’ús de la RV en l’atenció mèdica s’ha estudiat a fons durant més de 30 anys a partir de la realització de més d’un miler d’assaigs clínics, els quals han demostrat la seva efectivitat: la Realitat Virtual redueix en un 65 % la percepció del dolor del pacient i en un 60 % els nivells d’ansietat. L’empresa que ha implantat el recurs de Realitat Virtual a l’Hospital de Figueres és VRPharma, una start-up dedicada a millorar l’estat emocional i la salut mental dels pacients abans, durant i després de procediments mèdics.

A través dels visors, els pacients se submergeixen en un món virtual que els allunya de les pors, les angoixes i l’estrès que els poden causar alguns tractaments o processos mèdics. “A la Unitat de Diàlisi, hem començat a utilitzar les ulleres per entretenir els pacients que pateixen molt amb les puncions. També se les posen els pacients amb pruïja i els que senten angoixa al llarg del tractament”, explica Alícia Rey, cap d’Infermeria del Servei de Nefrologia de l’Hospital de Figueres.

D’altra banda, la UMO és la unitat d’atenció i tractament a persones que precisen un monitoratge de les seves constants i una atenció mèdica continuada i, en aquest cas, les ulleres de Realitat Virtual també s’han introduït com a tècnica d’estimulació per tal de millorar l’experiència del pacient a l’Hospital. “Són pacients que poden passar-se aquí entre tres i quatre dies. Els objectius dels vídeos que es projecten a través de les ulleres són varis: n’hi ha que poden ser per relaxar, sobretot per a aquells pacients que són més aprensius davant processos invasius, com pot ser una punxada per a una analítica; n’hi ha d’altres que ajuden a distreure’s, tenint en compte que la major part del temps aquests pacients estan molt sols, i també n’hi ha que estan pensats per controlar símptomes, com pot ser el dolor, el prurit o les molèsties per cremades”, ha indicat la cap d’Infermeria del Servei d’Urgències, Olalla González.

“Volem aportar una eina d'humanització efectiva, fàcil d’emprar i disponible les vint-i-quatre hores del dia. Per aquesta raó, hem desenvolupat un aplicatiu de continguts de Realitat Virtual especialitzats i dedicats a disminuir la percepció del dolor, l’angoixa i l’ansietat de pacients pediàtrics i adults”, ha dit Mireia Cigarrán, CEO i co-founder de VRPharma.