La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat aquest divendres, a causa de l'elevada transmissió del coronavirus a la Xina, que se sol·licitarà als passatgers procedents del país asiàtic un test negatiu de covid-19 o, en defecte d'això, la pauta completa de vacunació.

"Hi ha una preocupació compartida a nivell internacional i nacional per l'evolució dels contagis a la Xina i per la dificultat que existeix a l'hora de poder fer una correcta avaluació de la situació per l'escassa informació que tenim. El cas de la Xina és singular per la política de covid-19 'zero' que ha tingut o per les baixes taxes de vaccinació", ha comentat Darias, per destacar la "preocupació" que hi ha pel fet que puguin aparèixer noves variants no controlades o diferents a les ja existents.

De fet, dijous, en una reunió convocada de manera urgent del Health Security Committee (HSC) de la Unió Europea, els estats membres van acordar mantenir una "vigilància activa" a causa de l'aparent explosió de contagis de coronavirus a la Xina, de la qual va sortir el compromís de continuar en contacte per examinar possibles iniciatives conjuntes, com les que ja reclama públicament Itàlia.

Així mateix, hores més tard Sanitat va recomanar als viatgers espanyols la destinació dels quals o procedència sigui la Xina que tinguin pauta de vacunació completa i que mantinguin les mesures de precaució, i va insistir en la importància de vaccinar-se amb la segona dosi de record amb les adaptades a les variants, especialment a les persones més vulnerables.

De la mateixa manera, la Comunitat de Madrid va sol·licitar al Ministeri que intensifiqui el control de l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a més d'altres mesures de control. De fet, la presidenta autonòmica, Isabel Díaz Ayuso, va ordenar activar preventivament el protocol anticovid a les residències de gent gran i reforçar l'Hospital Isabel Zendal, ateses les notícies que arriben de la Xina.

En vista d'aquest escenari, Darias ha informat que, a més de sol·licitar un test negatiu de covid-19 o la pauta completa de vaccinació, la Direcció General de Salut Pública treballa, en coordinació amb Aena, en un document per demanar el certificat covid digital, o document semblant, als viatgers procedents de la Xina.

De la mateixa manera, i en coordinació amb el Ministeri d'Interior, Sanitat emetrà una ordre de fronteres alineada amb la petició del certificat digital i mantindrà reunions amb les comunitats autònomes, especialment amb Madrid i Catalunya perquè tenen vols directes amb la Xina, per a possibles gestions de passatgers positius per covid-19.

Darias també ha assegurat estar en "contacte permanent" amb els organismes internacionals per fer un "estret monitoratge" de la situació i anar valorant i adoptant mesures d'acord amb l'evolució de la situació de cada moment.

"La pandèmia ens ha deixat moltes lliçons. Tenim una estratègia de vigilància robusta, una estratègia de vacunació molt potent i del que es tracta és de continuar preservant i mantenint aquesta situació. Estem monitoritzant, obtenint informació a través de les diferents proves perquè sabem que una de les qüestions que més amoïna és la falta d'informació", ha emfatitzat la ministra de Sanitat.

Finalment, Darias ha recordat que aquest divendres s'ha convocat una reunió de la Ponència d'Alertes de Salut Pública i Plans de Preparació i Resposta, integrada per experts de Sanitat, les comunitats autònomes i les societats mèdiques, per informar sobre les conclusions de la reunió del Health Security Committee (HSC) de la Unió Europea celebrada dijous arran del repunt de casos de covid-19 a la Xina.